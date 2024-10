Einbrecher machen Herrsching und Umgebung unsicher

Zwischen Samstag um 17 und Sonntag um 7.30 Uhr wurden in Herrsching, Seefeld und Weßling vier Objekte von Einbrechern angegangen.

In Herrsching und in Weßling war jeweils eine Bäckerei das Ziel der Täter, wobei es in Weßling bei einem Versuch blieb, da die angegangenen Fenster und Türen der Bäckerei nicht geöffnet werden konnten, meldet die Herrschinger Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. In Herrsching gelangten der oder die Täter über eine aufgebrochene Türe in den Verkaufsraum. Es wurde Bargeld in Höhe von rund 50 Euro entwendet. Der Sachschaden an der Türe und an der Registrierkasse ist um ein Vielfaches höher und beläuft sich auf rund 4000 Euro.

In Herrsching und Seefeld waren zwei Einfamilienhäuser eines Einbrechers

Zwei Wohnhäuser wurden in Herrsching und Seefeld angegangen. In Herrsching wurde ein Fenster aufgehebelt. Nach der Spurenlage wird jedoch davon ausgegangen, dass der Täter das Objekt nicht betreten hat. Der Grund dafür ist bislang noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

In Seefeld gelangte der Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in den Wohnbereich und durchsuchte einen Raum nach Wertsachen. Nachdem keine Wertsachen aufgefunden werden konnten, verließ der Täter das Gebäude ohne Beute. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (AZ)