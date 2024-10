Handwerker finden in Herrsching Bargeld im sechsstelligen Bereich

Nicht lange gezögert haben zwei ehrliche Handwerker am Donnerstag, 3. Oktober, als sie beim Abbau einer gebrauchten Küche in Gräfelfing eine Geldkassette fanden, in der sich eine große Menge an Geldscheinen befanden.

Die ehrlichen Finder dürfen sich auf einen Finderlohn freuen

Die beiden 36 Jahre alten Männer aus Weßling staunten nicht schlecht über ihren ungewöhnlichen Fund, denn in der Kassette befand sich ein Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Mit ihrem Fund machten sich die beiden nach Angaben der Polizei auf den Weg zur Herrschinger Polizeidienststelle und übergaben die Geldkassette.

Jetzt ermittelt die Herrschinger Polizei, um dem rechtmäßigen Eigentümer das Geld wieder aushändigen zu können. Den beiden Handwerkern steht laut Polizeibericht ein Finderlohn zu. (AZ)