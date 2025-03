Unterstützer gesucht: Die Filialkirche St. Ulrich in Holzhausen wird saniert

Spätestens seit 2014 ist klar, die kleine Filialkirche St. Ulrich im Uttinger Ortsteil Holzhausen muss – zumindest in Teilen – saniert werden. Seit November vergangenen Jahres laufen die Sanierungsarbeiten. Der Dachstuhl muss in Teilen erneuert, das Dach komplett neu eingedeckt werden. Außerdem ist die Holzfassade auf der Westseite des Gotteshauses marode und muss ebenfalls erneuert werden. Die Mauern weisen an verschiedenen Stellen Risse auf, und diverse Maler- und Elektroarbeiten sind zu erledigen.

Viel Arbeit, die auf die Handwerker und freiwilligen Helferinnen und Helfer auch noch in den nächsten Wochen und Monaten zukommen und vor allem - viel Geld, das die Sanierung der Filialkirche, die 1226 erstmals erwähnt wurde und im Jahr 1456 den Status einer Pfarrkirche erhielt, wie im Kirchenführer nachzulesen ist. Das Bauwerk wurde in der Romanik mit Tuffquadern erstellt. Dieses relativ weiche Baumaterial wurde hauptsächlich am Lechufer bei Landsberg gewonnen und auch in den Kirchen St. Jakob in Schondorf oder an der Stützmauer um die Kirche in Dießen-St. Georgen verwendet. Der halbrunde Chor, die Sakristei und auch der obere Teil des Kirchturms entstanden in den Jahren 1725 bis 1730.

Icon Vergrößern Gerhard Deininger (links) und Wolfgang Frank machen sich ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten am Dachstuhl der Filialkirche St. Ulrich in Holzhausen. Foto: Frauke Vangierdegom Icon Schließen Schließen Gerhard Deininger (links) und Wolfgang Frank machen sich ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten am Dachstuhl der Filialkirche St. Ulrich in Holzhausen. Foto: Frauke Vangierdegom

Eine mehrjährige Restaurierung des Gotteshauses, die 1673 begonnen worden war, verlieh der Filialkirche St. Ulrich ihr heutiges Aussehen. Letztmalig fand vor 50 Jahren eine Renovierung statt. Bis zum Patrozinium Anfang Juli, so hoffen zumindest Kirchenpfleger Gerhard Deininger und Wolfgang Frank, Mitglied der Kirchenverwaltung und Architekt im Ruhestand, soll die kleine Kirche wieder in neuem Glanz erstrahlen. Die Holzhauser Filialkirche zeichnet sich weniger durch eine bemerkenswerte Architektur als vielmehr durch ihre reizvolle Höhenlage aus. Sie steht auf einer schmalen, nach Norden zum Kittenbach auslaufenden Geländestufe, deren Plateau wahrscheinlich im Mittelalter künstlich erhöht worden war.

Die Sanierung der Filialkirche St. Ulrich in Holzhausen kostet 520.000 Euro Kosten und noch immer wird um Spenden gebeten

In der Zwischenzeit rühren die beiden fleißig die Spenden-Werbetrommel, denn von den Sanierungskosten, die sich auf rund 520.000 Euro belaufen, muss die Kirchengemeinde 150.000 Euro selbst aufbringen. „Einen Grundstock von 60.000 Euro haben wir gehabt“, berichtet Wolfgang Frank beim Rundgang über die Baustelle. 27.000 Euro an Spenden seien bislang eingegangen. Es fehlt also noch ein ziemlich großer Betrag, für den Frank und Deininger nicht nur die Menschen im Uttinger Ortsteil Holzhausen werben. „Wir hoffen auch auf einige Großspender und denken da an Unternehmen in der näheren und weiteren Umgebung.“ Zwar beherrschen große Eisenstützen das Bild im Innern der Kirche, die über mehrere Stufen zu erreichen ist und die vom Friedhof, auf dem auch einige berühmte Künstler ihre letzte Ruhe fanden, umschlossen ist. Aber Gottesdienste oder Trauerfeiern können dennoch abgehalten werden.

Icon Vergrößern Zwar bestimmen Stützbalken das Bild im Kirchenschiff von St. Ulrich in Holzhausen, Gläubige können dennoch an Gottesdiensten teilnehmen. Foto: Frauke Vangierdegom Icon Schließen Schließen Zwar bestimmen Stützbalken das Bild im Kirchenschiff von St. Ulrich in Holzhausen, Gläubige können dennoch an Gottesdiensten teilnehmen. Foto: Frauke Vangierdegom

Wer die Sanierung der Filialkirche St. Ulrich in Holzhausen unterstützen möchte, kann sich an die Kirchenverwaltung Utting wenden. Das Pfarrbüro ist unter der Telefonnummer 08806/7577 zu erreichen.