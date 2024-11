Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß bei Holzhausen

Eine missachtete Vorfahrt war laut Dießener Polizei Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr bei Holzhausen ereignet hat. Zu dem Unfall teilt die Polizei mit, dass eine 86-jährige Dießenerin von Holzhausen kommend nach links in Richtung Dießen abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen 40-jährigen Autofahrer aus Hofstetten, der in Richtung Utting unterwegs war. Trotz eines Ausweichversuchs stießen die Pkw zusammen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. (AZ)

