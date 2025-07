Kunst verbindet: internationale Horizonte-Ausstellung in Dießen

Skulpturen, Gemälde, Fotografie, Musik, Texte, Gedichte, Installationen und interaktive Darbietungen aus fünf verschiedenen Ländern, mit diesem umfangreichen Angebot eröffnete das europäische Künstlernetzwerk „Artists in Motion“ im Blauen Haus die Ausstellung „Horizonte“, die noch bis zum kommenden Sonntag zu sehen ist. Zahlreiche Besucher nutzten bereits die Gelegenheit, neue Perspektiven zu erleben. Das Grußwort sprach Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul.

„Horizonte ziehen uns an, sie weiten unseren Blick, laden zum Träumen und Nachdenken ein“, sagte Bürgermeisterin Perzul anlässlich der Ausstellungseröffnung. Sie freue sich sehr darüber, dass die hochkarätige Ausstellung „Horizonte“ ihre große künstlerische Vielfalt in Dießen zeige.

Der Markt Dießen bietet als bekannter Künstlerort die ideale Gelegenheit zum künstlerischen Austausch

Die Marktgemeinde sei seit langem ein bekannter Künstlerort und Kunstausstellungen böten eine ideale Gelegenheit zum Austausch. „Kunst verbindet und stärkt den Zusammenhalt, egal welche Nationalität, welche Religion oder Weltanschauung die Beteiligten mit sich bringen“. Dadurch könnten Grenzen überwunden, Barrieren abgebaut und neue Verbindungen geknüpft werden.

Icon Vergrößern Kunstschaffende aus fünf verschiedenen Ländern zeigen bis Sonntag ihre Arbeiten zum Thema „Horizonte“ im Blauen Haus. Das Grußwort sprach Bürgermeisterin Sandra Perzul (vorne, Mitte). Foto: Uschi Nagl Icon Schließen Schließen Kunstschaffende aus fünf verschiedenen Ländern zeigen bis Sonntag ihre Arbeiten zum Thema „Horizonte“ im Blauen Haus. Das Grußwort sprach Bürgermeisterin Sandra Perzul (vorne, Mitte). Foto: Uschi Nagl

Dass genau dies die Absicht der Künstlervereinigung „Artists In Motion“ ist, der 75 Künstler aus ganz Europa angehören, bestätigte auch deren Vorstand, Gerd Lepic. „Unsere Gruppe gibt es seit gut fünf Jahren. In dieser Zeit haben wir 23 Kunstprojekte auf den Weg gebracht – in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Schottland“. Und nun auch in Dießen.

Ein Horizont, so Lepic, komme erst zustande, indem man eine Perspektive schaffe. „Überall finden krisenhafte Entwicklungen statt, die Entscheidungen erfordern – politische und persönliche – und wir alle sind aufs Neue gefragt, eine Perspektive einzunehmen, uns zu positionieren, unsere Horizonte zu verändern oder nach neuen zu suchen“, betonte Lepic.

Das gilt für Lepic ebenso wie für seine Künstlerkollegen, zum Beispiel für Didier Bonnot oder Gepke Hoekstra. Bonnot, der Maler aus Versailles (Frankreich) interpretiert Horizonte in seinen Gemälden, die er aus Himmel, Meer und Landschaft komponiert, als Ruf aus dem Unsichtbaren, eine Verbindung zwischen dem Wirklichen und dem Unbekannten. Gepke Hoekstra nutzt ihre Möglichkeiten als Malerin und Bildhauerin, um ihren Standpunkten Ausdruck zu verleihen. Zu jeder ihrer gesellschaftspolitischen Aussagen sucht sie das geeignete künstlerische Mittel. Die Komplexität der Probleme erfordern es mitunter, neue Techniken zu erlernen, sagt sie.

Gerd Lepic: „Wir sind gefragt, unsere Horizonte zu verändern oder nach neuen zu suchen.“

Gerd Lepic beschäftigt sich in seinen Gemälden mit den zufallsabhängigen Möglichkeiten, die unsere Weltgemeinschaft Kindern für ihre persönliche Entwicklung bietet. „Mich stört die Haltung vieler Privilegierter, die so tun, als seien die Chancen, von denen sie profitieren, ihr eigener Verdienst“, sagt Lepic.

Birgit Schweimler aus Dießen stellt in ihren farbintensiven abstrakten Gemälden die Verschmelzung des inneren und des äußeren Horizontes dar. „Somit ist jeder Horizont die subjektive Betrachtung aus dem geistigen Auge heraus und bleibt einzigartig. Es gibt keinen Horizont ohne Interpretation. Jeder Horizont ist fantastisch und zugleich ein Erlebnis“, sagt sie.

Icon Vergrößern Die Ausstellung Horizonte im Blauen Haus wurde von Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und AIM-Vorstand Gerd Lepic (rechts) eröffnet. Die von Birgit Schweimler (Mitte) kuratierte Schau ist bis einschließlich Sonntag, 6. Juli zu sehen. Foto: Uschi Nagl Icon Schließen Schließen Die Ausstellung Horizonte im Blauen Haus wurde von Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) und AIM-Vorstand Gerd Lepic (rechts) eröffnet. Die von Birgit Schweimler (Mitte) kuratierte Schau ist bis einschließlich Sonntag, 6. Juli zu sehen. Foto: Uschi Nagl

Das gilt für die gesamte Ausstellung „Horizonte“ im Blauen Haus, wo es viel zu entdecken gibt - Horizont erweiternd eben - dafür haben die 28 Austeller gesorgt. Mit dabei sind Dorrety Brookhuis und Natali Dik aus den Niederlanden. Serge Devadder aus Belgien, Anne Sargeant, Eric Schaftlein und Jean-Louis Filoche aus Frankreich, Maria Moustou und Lee O’Connor aus Griechenland, sowie Frank Fischer, Edith Glocker-Block, Salomé Herbst, Andrea Jungnitsch, Jan Kähler, Bernhard Kölbl, Inga Lanzl, Heidrun MalComes, Christa Mayr-Brandl, Christina von Puttkamer, Vera und Steve Schaub, Rolf Thärichen sowie Uta Schnuppe-Strack.

Die Ausstellung „Horizonte“ wird gefördert von Unesco und Euro Art

Während der Ausstellungswoche wird Jan Kähler, der auch die Vernissage mit seiner Ziehharmonika stimmungsvoll begleitet hat, immer wieder Live-Auftritte in den Seeanlagen und vor dem Blauen Haus spielen. Am Sonntag, 6. Juli, trägt Wim Scheere (Belgien) zur Finissage (18 Uhr) ein ganz besonderes Gedicht vor. Gemeinsam mit dem Publikum wird er außerdem ein Haiku, ein traditionell japanisches Gedicht, kreieren. Gefördert wird die Ausstellung von der Unesco und Euro Art.

Die Öffnungszeiten der „Horizonte“-Ausstellung im Blauen Haus in Dießen sind bis einschließlich 6. Juli täglich von 10 bis 19 Uhr.