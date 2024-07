In Inning sind drei Autos in einen Unfall verwickelt

Drei Fahrzeuge sind am Montagabend in Inning in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Laut Polizeibericht geriet gegen 18 Uhr eine 29-jährige Münchnerin mit ihrem Auto in Inning auf der Brucker Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links ab. Dort streifte sie den entgegenkommenden Wagen einer 30-jährigen Münchnerin und prallte anschließend in einen weiteren entgegenkommenden Pkw, der von einer 19-jährigen Herrschingerin gesteuert wurde.

Die 29-jährige Münchnerin und die 19-jährige Herrschingerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (AZ)