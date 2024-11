Brennender Traktor: Polizei sucht nacht Zeugen

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in Jesenwang am Samstagabend ein auf einer Wiese Am Mitterfeld abgestellter Traktor in Brand. Das teilt die Polizei mit. Ein Nachbar, der kurz nach 20 Uhr das Feuer entdeckte, alarmierte über Notruf die Freiwillige Feuerwehr Jesenwang, die das brennende Fahrzeug löschte. Zeugen, die am Abend des 09. November verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem oben geschilderten Sachverhalt stehen könnten, werden gebeten, diese bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/93430 zu melden. (AZ)

