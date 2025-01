Aufgeben ist für die Uttinger Seebühne keine Option

Das ist eine gute Nachricht, die Florian Münzer von der Seebühne Utting verkündet hat! Die Seebühne Utting geht in die nächste Spielzeit. Die Vorbereitungen für die Saison 2025 laufen. Und als wäre es eine Botschaft an die Menschen draußen in der Region, hat sich das Team, das sich zumindest an der Spitze demnächst neu aufstellen wird, die Verwechslungskomödie von Shakespeare „Was ihr wollt“ ausgesucht.

Was die Fans und Unterstützer der Seebühne Utting wollen, haben sie im vergangenen Jahr immer wieder kundgetan. Nämlich den Fortbestand dieses jährlich wiederkehrenden kulturellen Höhepunkts im Summerpark. Die Spieltermine der Seebühne Utting stehen bei vielen Menschen im Kalender, kaum das sie bekannt gegeben sind, genauso wie der von Miene Gruber organisierte Summermarkt.

Kultur ist eine Bereicherung der Gesellschaft

Kultur steht ohnehin immer wieder auf den Streichlisten, wenn es um Einsparmöglichkeiten in finanziell schwierigen Zeiten geht. Umso wichtiger ist es, Menschen, die ihre Zeit (oft auch ihre Freizeit) dafür einbringen, kulturelle Veranstaltungen hochzuhalten, nach Kräften zu unterstützen. Kultur ist keine Lärmbelästigung, Kultur ist eine Bereicherung der Gesellschaft und sie ist und bleibt ein wichtiges Gut. Umso erfreulicher ist es zu sehen, dass weder Miene Gruber, noch Florian Münzer und bald auch die neue Seebühnen-Vereinsspitze nicht nachlassen, für ihre Veranstaltungen zu kämpfen. Denn: Aufgeben ist keine Option.