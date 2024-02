Kommentar

vor 54 Min.

Fingerspitzengefühl und Transparenz sind gefragt

Das Ensemble Kirche-Schule-Rathaus in Pähl wird sich künftig wohl verändern.

Plus Auf den neuen Bürgermeister von Pähl wartet eine echte Herausforderung. Das Thema "neues Rathaus" hat in der Gemeinde schon vor zwei Jahren die Wogen hochschlagen lassen. Jetzt geht es in die nächste Runde.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Vor zwei Jahren haben sich die Pählerinnen und Pähler in einem Bürgerentscheid recht deutlich gegen den Bau eines neuen Rathauses ausgesprochen. Damit aber ist das Thema in der Gemeinde nicht völlig vom Tisch, denn die Platzprobleme, insbesondere im Bereich der Schule, sind nicht weniger geworden. Bekanntlich "teilen" sich die Verwaltungsmitarbeitenden sowie Schulkinder und Lehrkräfte den Gebäudekomplex neben der Kirche. Für den neuen Pähler Bürgermeister Simon Sörgel gehört es zu einer der herausforderndsten Aufgaben, dieses emotionale Thema anzugehen und eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden.

Der Neubau soll entweder am jetzigen Standort oder einen Steinwurf entfernt entstehen

Neu gebaut werden muss – Bürgerentscheid hin oder her. Das zumindest sagen die Experten, die sich im Auftrag der Gemeinde mit einer Machbarkeitsstudie auseinandergesetzt haben. Die jetzt vorgelegten Planentwürfe sehen jedoch keinen Neubau des Pähler Rathauses irgendwo im Gemeindegebiet vor, sondern entweder genau am alten Standort oder nur einen Steinwurf entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen