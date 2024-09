Der Bau eines Holzgebäudes für eine Kinderkrippe in Riederau, in der 15 Mädchen und Buben betreut werden können (alternativ 25 Kindergartenkinder), wirft ein Schlaglicht darauf, welche finanziellen Herausforderungen der stetige Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten an die Kommunen stellt.

