Menschen müssen frieren: Eine warme Wohnung ist Luxus geworden

Plus Die Heizkosten explodieren - auch in der Ammerseeregion. Die Bundespolitik muss dringend handeln. Denn sie ließ internationale Fronten verhärten. Ein Kommentar.

Bei diesem Gedanken kann es einem eiskalt den Rücken hinunterlaufen: In einem eigentlich reichen Land wie Deutschland müssen aktuell Menschen zu Hause frieren, weil sie sich eine warme Wohnung nicht mehr leisten können – auch in der Ammerseeregion. Die Heizkosten sind explodiert.