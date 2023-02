Ob es ein Geschäft gibt, entscheidet die Kundschaft

Plus Auch in Dießen hat die Geschäftswelt zu kämpfen, denn die Kunden handeln oft anders, als sie reden, meint Gerald Modlinger.

Wenn Geschäfte schließen, ist das meist eine Folge von Veränderungen und nicht eine Ursache für Veränderungen. Natürlich spielen manchmal auch falsche unternehmerische Entscheidungen bei einer Geschäftsaufgabe eine Rolle, doch vorwiegend haben sich Konsumgewohnheiten so weit geändert, dass einem solchen Betrieb die wirtschaftliche Grundlage entzogen wird.