Wirklich ein historischer Tag

Man ist gerne versucht, von einem historischen Tag zu sprechen, wenn sich etwas Besonderes zugetragen hat. Wirklich historisch ist eine Begebenheit aber nur dann, wenn sie eine geschichtliche Veränderung herbeigeführt hat oder gerade herbeiführt. Der Tag der Grundsteinlegung zum Wiederaufbau der Christuskirche in Utting darf als Historisch bezeichnet werden.

Weder räumlich noch zeitlich wird es (hoffentlich) kein derartiges Ereignis mehr geben. Gemeint sind nicht Großbrände oder Grundsteinlegungen an sich, wobei auf erstere auch in Zukunft verzichtet werden kann. Gemeint ist zum einen das Brandunglück in Utting, dem im August 2021 ein fast 100 Jahre altes Gotteshaus zum Opfer gefallen war und die jetzt erfolgte Grundsteinlegung als Auftakt zum Neubau der Kirche.

Zwei Jahre vor dem Kirchenbrand in Utting steht die Kathedrale Notre Dame in Paris in Flammen

Die Suche nach „Kirchenbrand“ ergibt im Internet nur wenige Treffer. Der wohl „berühmteste“ dürfte der Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris im April 2019 sein. Kaum jemand in Utting oder im Landkreis Landsberg hat sich damals vermutlich beim Anblick der Bilder aus der französischen Hauptstadt vorstellen können, dass nur gut zwei Jahre später ähnliches in der Ammerseegemeinde passiert.

Bemerkenswert ist auch die Solidarität, mit der sich die weltliche wie die kirchliche Gemeinde Utting seit der Brandkatastrophe hervortut. Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappt noch immer durch die Gemeinde. Vonseiten der katholischen Kirche werden Räume für Gottesdienste zur Verfügung gestellt, Vereine und Gruppierungen veranstalten Benefizkonzerte oder Benefiz-Sportveranstaltungen, um das dabei eingenommene Geld für den Wiederaufbau zu spenden. Und so kann es bald einen weiteren historischen Tag geben, nämlich den der feierlichen Weihe eines neuen Gotteshauses.