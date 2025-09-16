Kommunalwahl in Dießen: Ein weiterer Bürgermeisterkandidat bringt sich in Stellung

In Dießen hat sich am Dienstagnachmittag ein weiterer Bürgermeisterkandidat zu erkennen gegeben. Per Video gab Gemeinderat Michael Hofmann (Bayernpartei) bekannt, sich am 8. März 2026 um das Bürgermeisteramt in der Marktgemeinde bewerben zu wollen. Mit ihm sind es bereits vier Männer, die Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) ihren Posten streitig machen.

Hofmann will die Wählerinnen und Wähler mit Erfahrung und Durchsetzungsvermögen überzeugen. Die kommunalpolitische Erfahrung erwarb sich der 72-Jährige in einer bislang 20-jährigen Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied. Hofmann gehörte in den 1980er-Jahren zu den Gründergestalten der Grünen in Dießen, wechselte aber vor der Kommunalahl 2014 zur Bayernpartei, die er seither als Einzelkämpfer im Gemeinderat vertritt.

Für Extra-Wünsche sieht Michael Hofmann keine Spielräume

In seinem Video sprach sich Hofmann dafür aus, sich in der Gemeindepolitik auf die wesentlichen kommunalen Aufgaben wie die Erhaltung der Infrastruktur zu konzentrieren. Für Extra-Wünsche, um Wähler einzelner Parteien zu befriedigen, werde es kein Geld mehr geben angesichts der Aufgaben, die den Kommunen aufgelastet werden. „Deshalb werden wir lernen müssen, nein zu sagen.“ Die Herausforderungen für die nächsten Jahre seien immens, erklärte Hofmann mit Blick auf die Schulerweiterung, die Mehrzweckhalle, die Tiefgarage in der Mühlstraße, das „Drei Rosen“-Grundstück und die ehemalige Kunstanstalt.

Michael Hofmann will sich am 8. März 2026 als Kandidat der Bayernpartei für das Bürgermeisteramt in Dießen bewerben. Foto: Stephanie Millonig (Archiv)

In dieser Situation brauche es einen Bürgermeister „mit Vernunft und Realitätssinn“, einen Anfänger oder eine Anfängerin könne sich Dießen nicht leisten, zumal es im Gemeinderat ja schon viele Neulinge geben und auch ein neuer Geschäftsstellenleiter im Rathaus tätig werde.

Michael Hofmann kämpft weiter gegen Windräder am Ammersee

Ansonsten warnte Hofmann erneut edavor, „unseren geliebten See im Schwachwindgebiet von Riesen-Windrädern umzingeln zu lassen“.

Offiziell nominiert werden soll Hofmann Mitte Oktober gemeinsam mit der Gemeinderatsliste der Bayernpartei. Damit dürften am 8. März 2026 in Dießen mindestens fünf Namen auf dem Wahlzettel stehen: Grüne, SPD und CSU haben bereits Kieran Smolka, Marcus Noack und Marian Cammerer nominiert. Daneben hat Bürgermeisterin Perzul angekündigt, eine weitere Amtszeit anzustreben.

2020 hatten sich in Dießen sieben Personen um die Nachfolge von Herbert Kirsch (Dießener Bürger) beworben. In einer Stichwahl setzte sich Sandra Perzul gegen Florian Zarbo (Freie Wähler) durch, im ersten Wahlgang waren Marianne Scharr, Volker Bippus (UBV), Hannelore Baur (SPD) und Roland Kratzer (CSU) ausgeschieden.