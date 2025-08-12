Auf Entdeckungsreise durch textile Welten

Was passiert mit Kleidung, die keiner mehr tragen will und was könnte man daraus machen? Mit dieser Frage beschäftigten sich 14 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren im Ferienworkshop der Freien Kunstanstalt in Dießen. Ihre kreative Antwort auf diese Frage zeigten die Teilnehmenden am Samstag in ihrer Ausstellung „Textile Welten“ im Blauen Haus.

Eine Woche lang wurde unter der Anleitung von Textildesignerin Maria Mayer und Kunstpädagogin Nina Munker im Dießener Jugendtreff und im Blauen Haus in Dießen von Hand und mit der Nähmaschine genäht. Stoffe wurden gerissen, geknotet, geflochten, gestanzt und genietet, und aus ausrangierten Kleidungsstücken und Stoffresten entstanden wundervoll individuelle und mit viel Liebe gestaltete textile Kunstwerke, bei denen es nicht auf perfekte Nähte ankam.

Und so schlängelte sich bei der munteren Ausstellungseröffnung eine lange, kunterbunte Kissenschlange quer durch den großen Ausstellungsraum. Ein Zelt aus Latten, bespannt mit Stoffen, erinnerte daran, dass die Ferienzeit begonnen hat, aber auch daran, dass nicht alle Menschen vier Wände zum Wohnen haben. Im hinteren Bereich des Raumes luden textile Höhlenlandschaften aus unterschiedlichsten Stoffen zum Staunen und Spielen ein, und die Wände des Kulturforums waren geschmückt mit Stoffcollagen und bunten Wimpelketten. Schöne Kissen, Taschen und andere Objekte hingen an den Galeriehaken und eine Fotoserie dokumentierte den Verlauf des Workshops. Und wer beim Betrachten eine Verschnaufpause brauchte, konnte sich auf einem Riesensitzsack vollgestopft mit Altkleidern niederlassen.

Altkleider und Reststoffe werden dank Nähmaschine, Nietenzange und Co zur textilen Höhlenlandschaft

Altkleider und Reststoffe standen den Kindern im Rahmen des textilen Ferien-Workshops in Hülle und Fülle zur Verfügung und konnten nach Lust und Laune verarbeitet werden, dabei waren die Nähmaschine, Nietenzange, Scheren, Stickrahmen, Nadel und Faden die ständigen Begleiter der Kinder. Höhepunkt der textilen Woche war eine Exkursion ins Textilmuseum nach Augsburg mit einer kindgerechten Führung zum Thema „Vom Rohstoff zur Mode“. Und selbstverständlich durfte am Ende der Ausstellung jedes Kind das mitnehmen, was es während Workshops geschaffen hatte.

Insgesamt 14 Kinder nahmen am Textilworkshop der Freien Kunstanstalt unter der Leitung von Nina Munker und Maria Mayer (hinten, Mitte) teil. Foto: Uschi Nagl

Fröhlich begrüßt wurden die Besucherinnen und Besucher, darunter Eltern, Großeltern und Geschwister, von den Workshop-Teilnehmenden, sowie von Maria Mayer und Nina Munker. Die beiden Workshop-Leiterinnen bedankten die sich für die Unterstützung ihrer Bündnispartner, dem Kinderheim St. Alban und dem Heimatverein Dießen. Ein besonderes Dankeschön galt der Marktgemeinde Dießen, die ihre Räumlichkeiten für den Workshop und die Ausstellung kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.

Gefördert wurde das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms "Kultur macht stark. Wir können Kunst". „Dank der Förderung war es möglich, die Teilnahme am Kurs kostenlos anzubieten, mehrere Förderplätze zur Verfügung zu stellen und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Und die Kinder konnten spielerisch die Möglichkeiten einer Galerie erleben“, freute sich Maria Mayer, die sich auch bei den Teilnehmerinnen für die schöne Woche bedankte. „Es hat uns riesig Spaß gemacht mit euch“, betonten Maria Mayer und Nina Munker.

„Es war uns ein Anliegen, den Kindern kreative Freiräume zur Verfügung zu stellen und ihnen dabei den Spaß am textilen Arbeiten nahezubringen, aber auch ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, welche Probleme mit dem maßlosen Konsum von Kleidung in der westlichen Welt und dem Thema Altkleider verbunden sind“, sagte Maria Mayer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und ganz besonders freuen wir uns, dass die Kinder ihre Arbeiten im Blauen Haus zeigen durften.“ Damit sei eine Kulturerfahrung und zugleich eine Wertschätzung verbunden, so Maria Mayer, über die sich die Kinder sehr freuen. Bei einigen stehe nun eine Nähmaschine ganz oben auf dem Wunschzettel.