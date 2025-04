Nach Unfall ist die Kreisstraße WM 9 bei Pähl über eine Stunde komplett gesperrt

Am Donnerstag, 10. April, gegen 17:40 Uhr war eine 45-Jährige Autofahrerin aus Tutzing mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße WM 9 von Pähl kommend in Richtung B2 unterwegs. Wie die Polizei in Weilheim mittteilt, wollte sie an der Einmündung am Unterhirschberg nach links in Richtung Starnberg einbiegen, dabei übersah die Frau den von links kommenden Kleintransporter eines 54-Jährigen aus Peißenberg.

Der Peißenberger versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Kleintransporter schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam im Straßengraben zum Stehen. Zum Glück blieben beide Fahrer unverletzt.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 30.000 Euro

Am Auto der Tutzingerin entstand laut Polizeibericht entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Am Kleintransporter, an dem zum Teil die Vorderachse herausgerissen wurde, entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Die Verkehrsregelung übernahm während der Totalsperrung von 90 Minuten die Feuerwehr Pähl. Auch hier kam die Straßenmeisterei Weilheim zum Einsatz. (AZ)