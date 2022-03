Landkreis Weilheim-Schongau

Bürgerentscheid in Pähl: Klares Votum in Sachen neues Rathaus

In Pähl hat am Sonntag ein Bürgerentscheid zum Neubau des Rathauses stattgefunden.

Plus Mehr als 60 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner in Pähl stimmen beim Bürgerentscheid ab. Die Entscheidung in Sachen neues Rathaus fällt deutlich aus.

Von Alfred Schubert

Von den 2055 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Pähl haben am Sonntag fast 1300, also über 60 Prozent, die Gelegenheit genutzt, über den Neubau des Rathauses abzustimmen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat den Bau bereits mehrheitlich beschlossen. Für das Ratsbegehren zugunsten des Neubaus stimmten 325 Bürger, dagegen 934. Beim Bürgerbegehren, das sich gegen den Neubau richtete, war das Zahlenverhältnis in etwa umgekehrt. 959 Pähler war dafür, dass keine neues Rathaus gebaut wird, 285 dagegen, wobei es nur wenige ungültige Stimmzettel gab. Was der Bürgermeister zum Ergebnis sagt.

