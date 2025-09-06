„Spiegelstreifer“ im Begegnungsverkehr am Ammersee

Am vergangenen Donnerstag, 28. August, gegen 6 Uhr, befuhr eine 57-Jjährige mit ihrem roten Auto der Marke Ford die Staatsstraße 2056 aus Richtung Vorderfischen kommend in Richtung Pähl. Kurz nach Vorderfischen kam der Fahrzeugführerin ein bislang unbekannter Pkw mittig entgegen, sodass es zu einem sogenannten Spiegelstreifer kam. Durch den Streifzusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Autos in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Unfallschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw in weißer Farbe gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Weilheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0881 6400 oder via E-Mail pp-obs.weilheim.pi@polizei.bayern.de. (AZ)