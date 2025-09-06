Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

„Spiegelstreifer“ im Begegnungsverkehr am Ammersee

Landkreis Weilheim-Schongau

„Spiegelstreifer“ im Begegnungsverkehr am Ammersee

Ein Spiegelstreifer zwischen zwei Autos in der Nähe von Vorderfischen führt zu einem Sachschaden. Die Polizei Weilheim sucht nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die PI Weilheim sucht nach Zeugen.
    Die PI Weilheim sucht nach Zeugen. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Donnerstag, 28. August, gegen 6 Uhr, befuhr eine 57-Jjährige mit ihrem roten Auto der Marke Ford die Staatsstraße 2056 aus Richtung Vorderfischen kommend in Richtung Pähl. Kurz nach Vorderfischen kam der Fahrzeugführerin ein bislang unbekannter Pkw mittig entgegen, sodass es zu einem sogenannten Spiegelstreifer kam. Durch den Streifzusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Autos in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Unfallschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

    Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw in weißer Farbe gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Weilheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0881 6400 oder via E-Mail pp-obs.weilheim.pi@polizei.bayern.de. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden