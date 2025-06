Weilheim-Schongau: Landrätin Andrea Jochner-Weiß wird 2026 nicht mehr kandidieren

Landrätin Andrea Jochner-Weiß wird nach zwölf Jahren im Amt bei der kommenden Landratswahl im Jahr 2026 nicht mehr für eine weitere Amtszeit im Landkreis Weilheim-Schongau kandidieren. Das teilt die 64-Jährige in einer Pressemeldung mit.

Die Entscheidung, sich aus dem politischen Spitzenamt zurückzuziehen, sei ihr nicht leicht gefallen, so Jochner-Weiß. „Nach intensiven Gesprächen im Kreis meiner Familie habe ich mich dazu entschlossen, im kommenden Jahr nicht erneut zur Wahl anzutreten“, teilt die CSU-Politikerin mit. „Ich werde im kommenden Jahr 65. Es macht zwar immer noch richtig Spaß, gerade jetzt, wo der Landkreis gut dasteht, die Probleme weniger werden und vieles gut läuft. Aber man soll aufhören, wenns am schönsten ist!“.

Seit 2014 ist Andrea Jochner-Weiß Landrätin

Seit 2014 steht Andrea Jochner-Weiß an der Spitze des Landkreises Weilheim-Schongau. In ihrer Amtszeit seien laut Pressemitteilung zahlreiche wegweisende Entwicklungen getroffen worden, darunter zum Beispiel der Neubau der gewerblich-technischen Berufsschule in Weilheim, die Sanierung und Erweiterung der Schulen in Schongau, der Straßen- und Radwegeausbau und die Transformation des Schongauer Krankenhauses in „SOGesund“.

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück – für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, für die Zusammenarbeit im Kreistag und mit der Verwaltung. Gemeinsam haben wir viel erreicht“, wird Jochner-Weiß zitiert. Zugleich betont sie, dass sie ihre verbleibende Amtszeit weiterhin mit vollem Einsatz gestalten werde. Die Landrätin dankt auch ihrer Familie für die Unterstützung in all den Jahren. „Ohne diesen Rückhalt wäre vieles nicht möglich gewesen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich neue Wege gehen und mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen möchte.“

Als ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht München tätig

Andrea Jochner-Weiß ist in Wilzhofen, einem Ortsteil von Wielenbach, aufgewachsen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau und war seit 1991 Hausfrau und Mutter. Neben dem kommunalpolitischen Engagement war sie ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht München tätig.

Jochner-Weiß gehörte bis 2014 dem Gemeinderat Wielenbach an, ab 1998 war sie in ihrer Heimatgemeinde Zweite Bürgermeisterin. Für die Amtszeit 2008 bis 2014 hatte sie der Kreistag Weilheim-Schongau zur stellvertretenden Landrätin gewählt. Bei der Kommunalwahl 2014 wurde sie in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Friedrich Zeller am 30. März mit 68,06 Prozent zur Landrätin gewählt. Bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 erreichte sie bei acht Mitbewerbern 48,0 Prozent und wurde bei der Stichwahl am 29. März 2020 mit 65,1 Prozent wieder gewählt. Sie ist verheiratet mit Richard Weiß und hat mit ihm zwei erwachsene Kinder, außerdem ein Pflegekind. Die Familie wohnt in Wilzhofen. (AZ)