Jugendliche qualifizieren sich ehrenamtlich

Im Januar haben 20 Jugendliche die Jugendleiter-Ausbildung bei der Kath. Jugendstelle Weilheim (KaJu) erfolgreich absolviert. Sehr erfreulich ist, dass dabei auch elf Jugendliche aus dem Landkreis Landsberg dabei waren. Der Kurs hatte im Herbst im Jugendhaus Klösterl am Walchensee begonnen. Vermittelt wurden guppenpädagogische, rechtliche und strukturelle Grundlagen – auch besinnliche und religiöse Elemente waren Teil der 6-tägigen Schulung.

Es ging auch um das Thema „Projektarbeit“. Aus theoretischer Wissensvermittlung wurde praktische Umsetzung! Die Jugendlichen bekamen die Aufgabe, bis zum Treffen im Januar in ihren Pfarreien ein Projekt zu planen und durchzuführen. Entstanden sind 9 Projekte, die mit Foto-Dokumentationen beim Abschlusstreffen für alle „sichtbar“ wurden. Da gab es z.B. Seifenproduktion, Glasgravur, Festorganisation und Plätzchen backen für soziale Zwecke. „Beeindruckend, was Jugendliche selbstständig geplant und durchgeführt haben - das Engagement belebt und bereichert das gesellschaftliche Leben!“, so Fabiola Miller, Jugendreferentin an der KaJu Weilheim.

Die Inhalte der Schulung orientieren sich an der Vorgabe vom Bayrischen Jugendring. Somit dürfen die neuen Jugendleiter und Jugendleiterinnen nun die Juleica und die Bayrische Ehrenamtskarte beantragen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.