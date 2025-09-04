Lebendiges Kasperltheater in Raisting

Im Rahmen des Ferienprogramms der Theaterabteilung des Raistinger Burschenvereins fand ein lebendiges Kasperletheater statt, das die zahlreichen Kinder und Zuschauer aus verschiedenen Orten – wie es der Kasperl erfragte - in seinen Bann zog. Unter den Mottos „Tatütata, die Feuerwehr ist da“ und „Ein Elefant auf Abwegen“ erlebten die kleinen und großen Gäste ein spannendes und unterhaltsames Abenteuer.

Der Kasperl begrüßte die Kinder und verriet ein „aufregendes Geheimnis“ verraten: In „Roaschting“ gibt es in zwei Wochen ein großes Feuerwehrfest. Als der Seppl auf die Bühne trat, entbrannte erst einmal ein musikalisches Zwiegespräch zwischen den beiden, in dem der Kasperl unter anderem stolz von seinem Reitpferd erzählte, während der Seppl von seinem „Vogel“ schwärmte.

In Raisting sind Seppl und Kasperl keine Spielfiguren, sondern "echte" Menschen. Foto: Gabriele Fischer

Die Vorfreude auf das Feuerwehrfest ist groß, besonders bei der Prinzessin, die sich darauf freut, in ihrem schönsten Kleid zu tanzen. Doch plötzlich gab der Kasperl eine besorgniserregende Nachricht bekannt: Das große Feuerwehrauto war im Graben gelandet, nachdem es einem Elefanten ausweichen musste. Der Feuerwehrmann war verzweifelt, da er das Fahrzeug dringend benötigte, um die Straßen abzusperren.

In der Zwischenzeit suchte der Zirkusdirektor seinen Elefanten „Susi“, während die Oma für das Fest köstliche Kuchen gebacken hatte. Als der Elefant schließlich wieder auftauchte, kam die großartige Idee auf, dass alle zusammenhelfen sollten, um das Feuerwehrauto aus dem Graben zu ziehen. Mit einem Seil von der Oma zogen der Feuerwehrmann, die Oma, die Prinzessin, der Seppl, der Kasperl, der Zirkusdirektor und der starke Elefant „Susi“ gemeinsam mit einem lautstarken „hau-ruck – hau-ruck“ das Fahrzeug heraus. Dank der guten Zusammenarbeit kann nun das Feuerwehrfest wie geplant stattfinden.

Als krönenden Abschluss erhielten alle Kinder eine eiskalte Überraschung: ein Eis von der Theaterabteilung, das für strahlende Gesichter sorgte.