Von Grafrath auf die „Love Island“

Vanessa Leani aus Grafrath sucht im Fernsehen ihren Traummann. Was die 26-Jährige zur Kandidatur bei "Love Island" bewogen hat.

In der siebten Staffel des RTL 2-Formats „Love Island“ geht aus auch in diesem Jahr wieder hoch her: Zum Konzept: Für eine ganze Weile ziehen die Teilnehmer in eine Villa auf Teneriffa ein und werden hier ständig von Videokameras beobachtet.

Die Singles sind auf der Suche nach der großen Liebe. Aber Männer und Frauen schaffen es nur in die nächste Runde, wenn sie einen Partner gefunden haben. Die Singles, die alleine dastehen, scheiden aus. Tagsüber müssen sich die Teilnehmer einigen Wettkämpfen und Spielen stellen. Am Ende winken dem Siegerpaar 50.000 Euro.

Vanessa Leani bei "Love Island" 2022: Dem Siegerpaar winkt ein attraktiver Geldbetrag

Seit Montag begeben sich die teilnehmenden Kandidaten und Kandidatinnen wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Unter den Kandidatinnen ist auch die 26-jährige Vanessa Leani aus Grafrath. Für die Single-Frau ist es die erste Teilnahme an einer TV-Sendung. Aber wie kam sie eigentlich auf die Idee, sich zu bewerben?

Vanessa Leani aus Grafrath ist eine der Teilnehmerinnen der neuen „Love Island“-Staffel. Foto: Love Island

„Es war eine spontane Eingebung von mir. Da steckt keine spannende Geschichte dahinter. Ich kannte Love Island aus dem Fernsehen und wusste, worauf ich mich einlasse“, erzählte sie vor Staffelbeginn. Sie schiebt auch gleich einen Grund für die Teilnahme hinterher: „Ich finde es eine extreme Art und Weise, jemanden kennenzulernen“, das habe sie gereizt. Beworben hat sie sich schließlich mit ihren Lieblingsfotos auf dem Handy.

"Love Island"-Kandidatin Vanessa Leani beschreibt sich als humorvoll, spontan und offen

Charakterlich beschreibt sie sich als humorvoll, spontan und offen. In ihrem Freundeskreis gilt sie als kleiner Entertainer. „Ich verstelle mich nicht“, sagt sie. „Das sind alles Attribute, die meinem Partner gefallen könnten.“

Lesen Sie dazu auch

Natürlich erhofft sie sich, in der Sendung ihren Traummann zu finden, der möglichst selbstbewusst, fürsorglich loyal und treu sein soll. „Vom Aussehen stehe ich eher auf den helleren Typ Mann.“

Ist sie denn schon aufgeregt? „Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich nehme alles, wie es kommt. Dennoch werde ich vermutlich vollkommen überrascht sein.“

Beruflich arbeitet Vanessa im Personalbereich, sie treibt viel Sport und hat vor Kurzem mit dem Boxen angefangen. „Außerdem habe ich einen Hund, mit dem ich viel Gassi gehe.“

Die siebte Staffel von „Love Island“ ist bis zum 11. April immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr auf RTL 2 zu sehen.