Manuel Fischer wird neuer Geschäftsstellenleiter im Dießener Rathaus

Am 1. Mai 2026 übernimmt Manuel Fischer als Nachfolger von Karl Heinz Springer die Geschäftsstellenleitung des Marktes Dießen. In dieser Funktion wird er, wie auch sein Vorgänger, das Haupt- und Personalamt leiten.

Manuel Fischer ist gelernter Bankkaufmann und studierter Diplom-Verwaltungswirt (FH). Sein beruflicher Werdegang führte ihn nach dem Studium an der Verwaltungshochschule in Hof vom Bezirk Schwaben im Bereich Sozialverwaltung über den Landkreis Landsberg im Amt für Jugend und Familie weiter zum Landratsamt Ostallgäu, wo er unter anderem in der Unteren Bauaufsichtsbehörde tätig war. Zuletzt war er bei der Stadt Landsberg im Rechtsamt als Projektleiter für Digitalisierung und Datenschutz tätig, bevor er im Jahr 2020 zum hauptamtlichen Bürgermeister von Lamerdingen gewählt wurde. Die Gemeinde im Landkreis Ostallgäu hat 2250 Einwohner und 57 Beschäftigte.

Warum Manuel Fischer als Bürgermeister in Lamerdingen aufhört

In seiner bisherigen Amtszeit hat der 36-Jährige, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Buchloe lebt, zahlreiche Projekte verwirklicht oder angeschoben, darunter den Glasfaserausbau in Lamerdingen, die innerörtliche informelle Bauleitplanung der Ortskerne, die Erweiterung der Kindertagesstätte, staatlich geförderten Wohnungsbau, die energetische Sanierung gemeindlicher Objekte, den Radwegausbau, die Wiederbelebung des Ortskerns mit digitalem Dorfladen, den Ausbau erneuerbaren Energien und die Digitalisierung der Verwaltung.

Gefragt nach den Gründen für seinen Weggang als Bürgermeister in Lamerdingen gibt er an, der dortige Gemeinderat habe beschlossen, dass die Gemeinde künftig nicht mehr von einem berufsmäßigen, sondern von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geleitet werden soll. Mit all den Aufgaben und Herausforderungen, die die Gemeinde erfüllen soll, sei dies für ihn keine Option.

Der bisherige Geschäftsstellenleiter verabschiedet sich zum Jahresende

„Wir haben nach einem Experten für die kommunale Verwaltung gesucht. Einer erfahrenen Führungspersönlichkeit, die vertraut ist mit den Aufgabenstellungen und den besonderen Herausforderungen im Spannungsfeld von knappen Kassen und großen Sanierungsaufgaben“, sagte Bürgermeisterin Sandra Perzul anlässlich der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages im Dießener Rathaus. Fischer, so Perzul, erfülle alle diese Voraussetzungen und sie freue sich schon auf eine gute Zusammenarbeit.

Bereits jetzt verfolgt Fischer das aktuelle Geschehen in Dießen. Der regelmäßige Austausch mit Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer gebe ihm dabei Einblicke und Wissen für die laufenden Projekte und Themen, so Fischer.

Karl Heinz Springer wird noch bis Ende des Jahres die Geschäfte im Dießener Rathaus führen.