Das neue Gymnasium in Herrsching macht im September auf

Das Gymnasium in Herrsching, das am 16. September 585 Kindern und Jugendlichen Tür und Tor öffnet, wird eine der modernsten, architektonisch beeindruckendsten und pädagogisch fortschrittlichsten Schulen in Bayern sein. Doch ob die Schüler, die fast zur Hälfte aus Herrsching selbst stammen, aber vereinzelt auch aus Dießen, Pähl, Windach oder Weilheim kommen, tatsächlich hier in einigen Jahren ihr Abitur ablegen werden?

Ganz ernst gemeint ist diese Frage zwar nicht. Aber: Der See, der am Dienstagnachmittag in karibischem Türkis leuchtete und den die bunten Segel der Kiter und Windsurfer unentwegt kreuzten, zog die Aufmerksamkeit der rund 80 Gäste doch immer wieder voll auf sich. Dabei waren die Ausführungen der künftigen Schulleiterinnen Eva Weingandt und Claudia Wolff-Lieser sowie des Architekten Tobias Pretscher wirklich spannend. Ob da nicht auch die Gymnasiasten dem einzigartigen Ausblick aus ihren „Lernlandschaften“ am Ende mehr Beachtung schenken werden als dem Unterrichtsstoff?

Schüler und Lehrer sollen gleichberechtigte Lernpartner sein

Vielleicht ja auch nicht. Zumal der Bau, den derzeit etwa 50 Firmen unter Leitung von Schürmann Dettinger Architekten am südlichen Ortsende von Herrsching errichten, wirklich optimale Voraussetzungen für zeitgemäßes Lernen bieten wird. Schwerpunkte der Baustellenbegehung, zu der das Landratsamt Starnberg geladen hatte, waren demnach auch das pädagogische Konzept mit Schülern und Lehrern als gleichberechtigten Lernpartnern sowie die ökologische Ausrichtung des Gebäudes.

So ruhen auf einem Unter- und Erdgeschoss aus Stahlbeton vier autarke Lernhäuser, die aus einem Skelettbau aus Baubuche bestehen sowie aus Außenwänden aus vorgefertigten, mit Mineralwolle verfüllten Holzrahmenwänden, großen Glaselementen und ebenfalls im Werk passgenau vorproduzierten Holzverschalungen aus Weißtanne, die auf der Baustelle nur noch an die Fassaden aufgeschraubt werden müssen. „Diese modulare Bauweise garantiert eine viel höhere Qualität als konventionelles Bauen, sie spart Arbeitskräfte auf dem Bau, Zeit und Geld“, erklärt Pretscher. So viel wie möglich mit Holz zu bauen, einem nachwachsenden, CO 2 -bindenden Rohstoff, reduziert außerdem die Graue Energie, die beim konventionellen Bauen noch immer enorm ist. Dank der PV-Anlage auf den vier Flachdächern und der Kombination aus Geothermie und Wärmepumpe erreicht die Schule den Energieeffizienzhaus-Standard 40. Dies war eine wichtige Voraussetzung dafür, dass etwa die Deutsche Bundesstiftung Umwelt die am Ende 110 Millionen Euro teure Schule förderte, die vom Landkreis sowie zu zehn Prozent von der Gemeinde Herrsching finanziert wird.

Die ersten beiden Lernhäuser am Gymnasium in Herrsching sind ab September benutzbar

Im Lernhaus B, das wie Haus A bereits im September in Betrieb gehen wird (Haus C und D folgen zum zweiten Halbjahr), erläutert Pretscher, wie die Architektur das auf Selbstwirksamkeit und Teambuilding gleichermaßen fußende Lernprinzip unterstützt: „Hier im zweiten Obergeschoss gibt es eine große Lernfläche, von der drei Instruktionsräume und ein Teamraum für die Lehrkräfte abgehen. Unterrichtet werden die Jahrgangsstufen 5 bis 7 also noch in festen Klassenräumen.“ Weingandt ergänzt: „Sie können außerdem die gesamte Lernfläche mitnutzen, wo ausgewähltes Mobiliar Raum schaffen wird für individuelles Lernen, Zweier- oder Gruppenarbeit. Auch Ruckzugsräume für Kinder mit ADHS oder Autismus wird es geben.“

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des vierzügigen Gymnasiums sowie der Dreifachturnhalle ist die durchgängige Barrierefreiheit. Womit Inklusion (neben dem zeitgemäßen Einsatz digitaler Medien) ein wichtiges Thema ist, mit dem sich das internationale, 50-köpfige Kollegium auseinandersetzen wird, das sich vor wenigen Tagen konsolidiert hat und sich, so Weingandt, „wie ein Schnitzel aufs Gymnasium freut“.

Icon Vergrößern Beim Rundgang durch die Baustelle des Gymnasiums in Herrsching (von links) Architekt Tobias Pretscher, Landrat Stefan Frey, die Schulleiterinnen Eva Weingandt und Claudia Wolff-Lieser, Kreiskämmerer Stefan Pilgram und Bürgermeister Christian Schiller. Foto: Susanne Böllert Icon Schließen Schließen Beim Rundgang durch die Baustelle des Gymnasiums in Herrsching (von links) Architekt Tobias Pretscher, Landrat Stefan Frey, die Schulleiterinnen Eva Weingandt und Claudia Wolff-Lieser, Kreiskämmerer Stefan Pilgram und Bürgermeister Christian Schiller. Foto: Susanne Böllert

Schon ein wenig wie an der Uni gestaltet sich im Lernhausmodell dagegen der Alltag für die älteren Schüler. Ab Jahrgangsstufe 8 wandern sie zwischen den verschiedenen Fachwelten hin und her, die sich im ersten Obergeschoss der Lernhäuser befinden und fachspezifisch eingerichtet sein werden, aufgeteilt in Sprache, Musik und Informatik, Naturwissenschaften und Mathematik sowie Gesellschaftskunde und Deutsch.

Landrat Stefan Frey, selbst Vater von drei Kindern, hat seine Hausaufgaben ebenfalls bereits erledigt. „Die Buslinien stehen, Tempo 30 vor der Schule ist beantragt. Das Kunstwerk Herrschinger Gymnasium kann starten“, so der Bauherr.