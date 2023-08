Vom Landtag zum Löwenmarsch: Ilse Aigner im Interview

Als neue Schirmherrin des Löwenmarsches wäre Landtagspräsidentin Ilse Aigner gerne mitmarschiert. Warum das aber heuer nicht klappt, verrät sie im Interview.

Sie sind diesjährige Schirmherrin des Löwenmarsches von Ludwig Prinz von Bayern. Mitlaufen wird aber schwierig, oder?



Ilse Aigner: Ja, leider. Eine Etappe wäre ich auf jeden Fall mitgelaufen, aber ich habe einen Sehnenanriss und muss meinen Fuß noch schonen. In Kaltenberg bin ich aber trotzdem mit am Start und begrüße die Teilnehmer in einer kurzen Ansprache. Wenn es mir irgendwie möglich sein wird, laufe ich dann gerne nächstes Jahr mit.

Wie kam die Schirmherrschaft zustande?



Aigner: Ich wurde angefragt und musste nicht lange überlegen. Der Löwenmarsch ist eine tolle Aktion und sowas mache ich immer gerne. Die Idee, dass man marschiert und von Freunden durch Spenden unterstützt wird, gefällt mir besonders gut.

Die Spenden des Löwenmarsches kommen den „Learning Lions“ in Kenia zugute. Das Projekt ermöglicht jungen Afrikanern eine Ausbildung im IT-Bereich. Wie finden Sie die Initiative von Ludwig Prinz von Bayern?



Aigner: Ich unterstützte das Projekt, weil es jungen Menschen eine Perspektive bietet - und zwar in einer Region, in der es sonst nicht viele Perspektiven gibt. Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, damit sich Menschen aus eigener Kraft besser aufstellen können.

Verraten Sie uns, wie hoch Ihre Spende ausfallen wird?



Aigner: Ich werde 500 Euro spenden und mir noch zwei Projekte genauer ansehen, die man vielleicht auch vom Landtag unterstützten kann. Das muss aber erst noch geprüft werden und kann erst nach der Wahl passieren.

Der Löwenmarsch führt auf dem Weg von Kaltenberg nach Hohenschwangau auch durch die Region rund um den Ammersee – waren Sie hier schon einmal wandern?



Aigner: Als wandern würde ich das jetzt nicht bezeichnen, ich bin eher spazieren gegangen (lacht). Aber ich war schon als Wahlkreisabgeordnete zum Teil auch für die Ammersee-Region zuständig und dort auch schon Radl gefahren. Wenn ich wandern gehe, dann bei mir in der Gegend, also im Leitzachgebirge, Tegernseer Tal oder im Chiemgau.

Lesen Sie dazu auch

Und wann werden Sie mit Ihrem Fuß wieder wandern gehen können?



Aigner: Das weiß ich noch nicht. Den Spezialschuh für meinen Fuß muss ich noch mindestens 14 Tage tragen und dann schauen wir weiter.

Zur Person: Seit November 2018 ist die CSU-Politikerin Präsidentin des Bayerischen Landtags. Seit 2011 ist sie zudem Vorsitzende des größten CSU-Bezirksverbandes Oberbayern. Von 2013 bis 2018 war Aigner stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin und übte vom 14. bis 16. März 2018 kommissarisch die Amtsgeschäfte des bayerischen Ministerpräsidenten aus. In diesem Jahr ist Ilse Aigner erstmals die Schirmherrin des Löwenmarschs, den Prinz Ludwig von Bayern organisiert.