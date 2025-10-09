Nach verpatztem Start in die „Wochen der Wahrheit“ ist Wiedergutmachung angesagt

Folgt auf das Hoch im September, ein Tief im Oktober? Die Fragestellung hat nichts mit der Wetterlage zu tun, sondern mit der Formkurve des SV Raisting. Im September lief es beim Bezirksligisten sehr erfreulich. Viermal in Folge wurde gepunktet und mit den acht Zählern arbeitete sich das Team von Trainer Hannes Franz aus dem Tabellenkeller.

Der Start in die „Wochen der Wahrheit“, wie Franz die folgenden Partien gegen die direkte Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte titulierte, ging dagegen komplett daneben. „Das Spiel in Geiselbullach war eine blanke Enttäuschung“, konstatierte Franz nach der 0:2-Pleite gegen den Aufsteiger und den Fehlstart in den Oktober am vergangenen Wochenende. „Wir haben jetzt einiges gut zu machen“, sagt Franz vor dem Heimspiel am Sonntag, 12. Oktober, (14 Uhr) gegen den BCF Wolfratshausen.

SVR-Coach Hannes Franz prognostiziert gegen Wolfratshausen eine schwere Partie

Der einstige Bayernligist trägt aktuell die rote Laterne. „Jeder weiß, wo der BCF in der Tabelle steht, trotzdem ist das keine Laufkundschaft“, warnt Franz davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. „Sie stehen defensiv kompakt und sind gefährlich beim Umschaltspiel“, erklärt der SVR-Coach. „Das wird eine enge und schwere Partie“, prognostiziert Franz, weil sein Team vermutlich das Spiel machen muss, was den Raistingern nicht wirklich liegt. Die Grundvoraussetzung für einen Heimsieg ist für Franz die richtige Einstellung, bei der es zuletzt in Geiselbullach mangelte.

„Ich hoffe, bei jeden einzelnen Spieler ist angekommen, in welcher Situation wir uns befinden und wie wichtig es jetzt ist, abzuliefern“, macht Franz deutlich, dass er eine klare Steigerung erwartet. Keinen Beitrag dazu leisten kann Marius Suchanoff. Der Torschützen der zwei letzten Tore der Raistinger ist privat verhindert.

Dem SVR-Kader fehlen ein paar Spieler, aber Maxi Neufing ist wieder am Start

Dazu gibt es ein paar Kranke, deren Einsatz fraglich ist. Wieder mit dabei ist dagegen Maxi Neufing. „Der tut uns extrem gut“, freut sich Franz. Die Bilanz der letzten Saison spricht für sein Team, da der SVR beide Duelle gegen Wolfratshausen (2:1 und 2:0) für sich entschied.

Besser als bei der ersten Garnitur lief es für die zweite SVR-Mannschaft, die das Landkreisduell bei der SG Hungerbach mit 2:1 gewann. Damit hat die Mannschaft von Trainer Roland Perchtold jetzt in der Kreisklasse 3 als Tabellenführer sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Das Polster will die SVR-Reserve am Sonntag (16 Uhr) beim Heimspiel gegen den Absteiger SV Eurasburg-Beuerberg verteidigen.