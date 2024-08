Oberland-Ausstellung in Weilheim findet wieder statt

Die Oberland-Ausstellung (Orla) in Weilheim findet auch heuer wieder statt - und zwar schon in gut acht Wochen: Sie beginnt am 2. Oktober und dauert bis zum 6. Oktober. Erwartet nach Mitteilung des Veranstalters Josef Schmid über 200 Aussteller aus 28 Branchen.

Die Orla präsentiere auf charmante Art Schwerpunkte wie Bauen, Wohnen, Gesundheit, Wohlfühlen, Energie und Nachhaltigkeit. Eine Halle der Verbraucherausstellung widme sich speziell dem Thema Heimat und biet lokale kulinarische Erlebnisse.

Aufgrund des anhaltenden Mitarbeitermangels in vielen Branchen werde die Orla zunehmend von Unternehmen genutzt, um sich als Arbeitgeber zu profilieren, potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Einblicke in ihre Aufgabengebiete zu geben, aber auch um ihr gutes Arbeitsklima oder attraktive Benefits für Mitarbeitende zu demonstrieren, heißt es weiter.

Auch die Landfrauen und die Erlebnisbäuerinnen sind bei der Oberland-Ausstellung dabei

Die Landfrauen verwöhnen die Besucherinnen und Besucher an allen Messetagen mit Kuchen und Kaffee, während die Erlebnisbäuerinnen einen Kinderparcours organisieren. Für das leibliche Wohl ist im Festzelt mit regionalen Speisen gesorgt. Auf der Bühne werden täglich Diskussionsrunden und Vorführungen stattfinden. Der Kreisjugendring wolle ein Zeichen für Demokratie setzen, an allen Messetagen zwei Escaperooms und am 2. Oktober ein abendliches Festzeltprogramm auf dem Programm. Schirmherr der Orla ist Ministerpräsident Markus Söder. Er wird die Messe auch am Mittwoch, 2. Oktober, um 10 Uhr eröffnen. (AZ)