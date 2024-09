Einbruch: Dutzende E-Bikes in Obermühlhausen gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bisher unbekannte Täter in mehrere Container eines Fahrradgeschäfts in Obermühlhausen eingebrochen. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montagvormittag berichtet. Es gelang ihnen, im großen Stil E-Bikes zu entwenden und unerkannt zu flüchten.

Was die Kriminalpolizei bislang zum Diebstahl der E-Bikes weiß

Der Inhaber des Geschäfts musste am Freitagmorgen feststellen, dass über Nacht in die Container seines Geschäfts eingebrochen und rund 50 E-Bikes entwendet worden waren. Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Aufgrund der hohen Anzahl der gestohlenen E-Bikes vermuten die Ermittler der Kriminalpolizei, dass die Täter zur Fortschaffung der Beute einen Kleintransporter nutzten.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die Hinweise zu dem Fall geben können oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 bei den Ermittlern zu melden.

Das E-Bike-Geschäft war im Januar 2023 von einem großen Brand betroffen

Das Geschäft, in das jetzt eingebrochen wurde, war Anfang Januar 2023 von einem Großbrand heimgesucht worden, der die Lagerhalle vernichtete. Auslöser dürfte damals nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei ein technischer Defekt gewesen sein. Dabei entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro. In der Folge stellte das Unternehmerpaar Container auf, um ihre E-Bikes unterzubringen. (AZ)