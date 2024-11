Ortssprecher-Wahl in Obermühlhausen: Jetzt Vorschläge einreichen

Am 15. Januar 2025 soll für den Dießener Ortsteil Obermühlhausen eine Ortssprecherin beziehungsweise ein Ortssprecher für die Dauer der noch verbleibenden Amtszeit des Gemeinderats gewählt werden. Im Vorfeld der Wahl sind die Bürgerinnen und Bürger aus Obermühlhausen dazu aufgerufen, Wahlvorschläge zu machen. Dazu berechtigt ist nach Angaben der Marktgemeinde Dießen jede wahlberechtigte Person, auch Selbstvorschläge sind zulässig.

Ortssprecherin oder Ortssprecher werden kann jede Person, die am Wahltag seit mindestens zwei Monaten ihren Wohnsitz in Obermühlhausen hat und wahlberechtigt ist. Sie muss zudem am Wahltag Unionsbürgerin oder Unionsbürger sein, das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Die Wahlvorschläge können bis Freitag, 29. November, im Dießener Rathaus eingereicht werden. Die Wahl wird als reine Briefwahl durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte erhält von Amts wegen in der Zeit von 9. bis 20. Dezember die Wahlunterlagen nach Hause gesandt. Wer wahlberechtigt ist und bis 20. Dezember keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, kann sich an die Gemeinde wenden. Die Briefwahlunterlagen sind bis spätestens Dienstag, 14. Januar 2025, 16 Uhr im Rathaus des Marktes Dießen abzugeben (Einwurf in Briefkasten ist ausreichend). Die Auszählung ist öffentlich und erfolgt am Mittwoch, 15. Januar, ab 8 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Markt Dießen über Karl Heinz Springer unter der Telefonnummer 08807/929424. (AZ)