Auto steht quer auf der A96: Mehrere Verletzte bei Unfall

Großes Glück hatten nach Einschätzung der Verkehrspolizei in Fürstenfeldbruck alle Beteiligten bei einem Unfall mit einem querstehenden Pkw am Sonntagabend auf der A96. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich gegen 20.30 Uhr in Richtung München kurz vor der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Hierbei befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Eberbach den linken Fahrstreifen. Bei einem Spurwechsel einer 25-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Raum Hamburg kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Als Folge schleuderte es die 25-jährige Unfallverursacherin unkontrolliert in die Mittelschutzplanke und sie kam nach zirka 100 Metern quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Kurze Zeit später prallte ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum St. Pölten in Niederösterreich mit hoher Geschwindigkeit frontal in die linke Seite des stehenden Fahrzeugs.

Durch den Aufprall wurde der Österreicher und dessen 56-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt. Die 25-Jährige hatte leichte Blessuren erlitten und hatte das Fahrzeug vor dem Aufprall des Autos aus Niederösterreich verlassen. An den drei verunglückten Autos und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14.500 Euro.

Die Autobahn musste für die Behandlung der Fahrzeuginsassen und die Räumung der Unfallstelle für rund zwei Sunden gesperrt werden. Um weitere Stauungen zu verhindern, wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Wörthsee ausgeleitet. (AZ)