14-jähriger Traktorfahrer stößt in Pähl mit Auto zusammen

Ein 14-Jähriger, der mit einem Traktor unterwegs war, hat am Mittwochnachmittag in Pähl einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Mitteilung der Weilheimer Polizei wollte der Jugendliche, der keinen entsprechenden Führerschein besitzt, mit der Zugmaschine von der Urtlangerstraße nach links in die Tutzinger Straße abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Pkw, den ein 48-jähriger Mann steuerte. Dieser versuchte zwar noch über die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte allerdings eine Kollision mit dem Traktor nicht mehr verhindern.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der 14-Jährige mit dem Schlepper von der Unfallstelle. Das Fahrzeug des 48-Jährigen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An dem Auto war durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

Der Unfallverursacher konnte etwas später an seiner Wohnanschrift durch die Beamten der Polizei Weilheim angetroffen werden. Im Beisein seiner Mutter war er vollumfänglich geständig. (AZ)