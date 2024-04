Pähl

06:01 Uhr

Achtung, Lebensgefahr! Die Pähler Schlucht bleibt weiter gesperrt

Mit einem Crackmeter, also einem Riss-Messgerät, wurde die Pähler Schlucht vermessen, um das Gefahrenpotenzial einschätzen zu können.

Plus Bis zu 40.000 Menschen besuchten im Jahr die Pähler Schlucht. Seit Sommer 2021 ist das Ausflugsziel gesperrt. Daran ändert sich erst einmal nichts. Die Gemeinde hat für die Sperrung gute Gründe.

Von Susanne Böllert

Was Anwohner und Ausflügler schon länger befürchtet haben, scheint sich nun zu bewahrheiten: Die seit Juni 2021 nach Starkregenfällen geschlossene Pähler Schlucht wird wohl weiterhin gesperrt bleiben.

Zumal der Gemeinderat seit seiner jüngsten Sitzung schwarz auf weiß hat, wie hoch das Risiko für Steinschläge an vielen Stellen ist, und auch, wie (lebens-)gefährlich der Burgleitenbach sein kann. Zwei Fachbüros präsentierten die Ergebnisse ihrer Untersuchungen, die der frühere Bürgermeister Werner Grünbauer in Auftrag gegeben hatte, nachdem vor drei Jahren unwetterartige Regenfälle starke Hangrutsche und die vollständige Zerstörung der Wanderwege bis zum Wasserfall am Schluchtende verursacht hatten. Davon abgesehen hatte es seit einem Hochwasser 2002 immer wieder Vorfälle gegeben, bei denen Menschen durch herabstürzendes Gestein und Geröll verletzt worden waren.

