Alkoholfahrerin fliegt nach Unfall bei Pähl auf

Zwischen Pähl und Fischen rutscht das Auto einer 62-jährigen Frau in den Graben. Dann bemerkt die Polizei, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht.

Am frühen Montagabend ist es auf einem Feldweg zwischen Pähl und Fischen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Weilheimer Polizei meldet, war eine 62-jährige Frau aus Pähl mit ihrem Auto auf dem Wirtschaftsweg neben der Staatsstraße unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung „Eichhof/An der Ammer“ kam ein Auto im Gegenverkehr entgegen. Da beide Fahrzeuge nicht aneinander vorbeifahren konnten, setzte die Frau ein Stück zurück und blieb am Wegrand stehen. Aufgrund des starken Regens war der leicht abschüssige Wegrand äußerst rutschig und der Pkw rutschte in den Graben. Das Auto wurde aus dem Graben gezogen. Ein Schaden war nicht entstanden. Jedoch wurde bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Überprüfung ergab einen Wert von deutlich über 0,5 Promille. (AZ)

