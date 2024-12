Alkoholisierter Autofahrer kommt bei Pähl von der B2 ab

Am Mittwochabend ist gegen 21.30 Uhr der Fahrer eines Pkw auf der B2 bei Pähl nach rechts von der Straße abgekommen. Er rammte dabei ein Verkehrszeichen um, meldet die Weilheimer Polizei. Der 59-Jährige war den Hirschberg hinauf in Richtung Starnberg unterwegs, als er auf Höhe der Ab- und Auffahrt Monatshausener Straße aus Unachtsamkeit von der Straße abkam. Sein Wagen blieb hinter der Leitplanke in der Böschung stehen. An der Unfallstelle nahmen die Polizeibeamten Alkohol wahr, ein Alkotest fiel positiv aus, somit wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

