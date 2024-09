Am zweiten Advent fällt zum zweiten Mal eine Entscheidung über die Zukunft des Pähler Rathauses

Jetzt steht es fest: In Pähl wird es zum Thema Rathaus-Neubau/Schulerweiterung erneut sowohl ein Bürger- als auch ein Ratsbegehren geben. Abstimmen können die Pählerinnen und Pähler am Sonntag, 8. Dezember. Darauf verständigte sich in seiner jüngsten Sitzung der Gemeinderat. Zehn der 14 Ratsmitglieder waren anwesend, die Reihen der Besucherinnen und Besucher einmal mehr gut gefüllt. Am zweiten Advent fällt also zum zweiten Mal eine Entscheidung über die Zukunft des Pähler Rathauses.

Zeitweise von der Diskussion und Beschlussfassung ausgeschlossen wurde Freie-Wähler-Gemeinderat Thomas Baierl, der einer der Initiatoren des neuen Bürgerbegehrens ist. Allerdings weigerte der sich, der Aufforderung von Bürgermeister Simon Sörgel (Pähl in Gemeinschaft) nachzukommen, den Sitzungssaal im PGZ ganz zu verlassen, sondern rückte lediglich mit seinem Stuhl von Ratstisch ab. Dem Ausschluss Baierls an der Diskussion und Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens stimmten acht der elf Gemeinderäte zu, nachdem Sörgel begründet hatte, es sei geltende Rechtslage, dass „Initiatoren von Bürgerbegehren nicht abstimmen und beraten dürfen.“

Dass die Stimmung im Pähler Gemeinderat – insbesondere wenn es um Schule und Rathaus geht – nicht sonderlich gut ist, wurde spätestens dann jedem im Saal klar, als Sörgel noch vor dem Einstieg in den ersten Tagesordnungspunkt sagte: „Die personellen Angriffe in den letzten Sitzungen sind absolut indiskutabel und das werde ich so nicht mehr tolerieren. Wir brauchen dringend eine vernünftige und konstruktive Diskussionskultur.“ Namen nannte der Bürgermeister nicht, betonte aber „jeder hier weiß, wer konkret gemeint ist.“

Eine Ablehnung des Antrags auf Bürgerentscheid könnte der Gemeinde Pähl einen jahrelangen Rechtsstreit bringen

Das am 29. August von Gemeinderat Thomas Baierl und Alexander Zink eingereichte Bürgerbegehren „Rathaus in der Ortsmitte“ ist zulässig und der Bürgerentscheid kann stattfinden. Auch wenn, wie Sörgel in der Sitzung mehrfach betonte, etliche Mängel in der Formulierung des Bürgerbegehrens zu finden seien, legte er dem Gremium nahe, der Zulässigkeit zuzustimmen. Als Beispiel nannte Sörgel die Formulierung „in der Ortsmitte“, die eigentlich zu unkonkret sei. Eine Ablehnung könnte zur Folge haben, dass die Initiatoren den Klageweg einschlagen und „sich die Sache unter Umständen über Jahre hinzieht.“ Auch im zweiten Bürgerbegehren, in dem die Pählerinnen und Pähler darüber entscheiden sollen, ob die benötigte Schulerweiterung am Beginn der zukünftigen Bautätigkeiten der Gemeinde stehen muss oder mindestens zeitgleich zum Rathausneubau erfolgen soll, gebe es kleinere Mängel. „Die Formulierung ‚zukünftige Bautätigkeiten‘ ist einer dieser Mängel“, erläuterte der Rathauschef.

Schlussendlich stimmte der Gemeinderat der Zulässigkeit beider Bürgerbegehren zu und schickte auch gleich den Beschluss hinterher, beiden Bürgerbegehren die entsprechenden Ratsbegehren entgegenzusetzen. In denen sollen die Bürgerinnen und Bürger am 8. Dezember abstimmen, ob sie a) dafür sind, dass die Beschlüsse des Gemeinderats zum Neubau eines Rathauses an der Eichbergstraße umgesetzt werden und b) ob sie dafür sind, dass die vom Gemeinderat beschlossene Erweiterung der Schule nach dem Bau des Rathauses umgesetzt wird, um eine temporäre Containerlösung für die Verwaltung zu vermeiden.

Im Frühjahr 2022 stimmten die meisten Pählerinnen und Pähler gegen den Bau eines neuen Rathauses

Jetzt haben also einmal mehr die Bürger das Wort. Schon einmal hatte es einen Bürgerentscheid in dieser Angelegenheit gegeben. Im Frühjahr 2022 hatte sich eine große Mehrheit der Pählerinnen und Pähler gegen den Bau eines millionenschweren neuen Rathauses ausgesprochen.

Unabhängig von der Entscheidung, Bürger- und Ratsbegehren am 8. Dezember durchzuführen, wurde in der Sitzung auch die Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Pähl geändert. Künftig wird es keine automatische Zusendung von Briefwahlunterlagen mehr geben, wie es in „Corona-Zeiten“ der Fall war. Begründet wird die Änderungen von Bürgermeister Simon Sörgel damit, dass eine automatische Briefwahl für die Verwaltung ein enormer Aufwand darstelle, da rund 2100 Briefwahluntrelagen händisch vorbereitet und verteilt werden müssen.