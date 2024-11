Das neue Rathaus bleibt in Pähl Gesprächsthema Nummer eins

Zumindest in der Bürgerversammlung in Pähl zeichnete sich ab, dass viele Bürgerinnen und Bürger das neue Pähler Rathaus lieber an der Eichbergstraße sähen als in der Kirchbergstraße. Ob das auch die mehrheitliche Meinung in dem rund 2600-Seelendorf ist, wird sich beim Bürgerentscheid am 8. Dezember zeigen. Das dominierende Thema in der sehr gut besuchten Versammlung am Donnerstagabend war der geplante Neubau in jedem Fall.

Sowohl Alexander Zink und Thomas Baierl (die Initiatoren des Bürgerentscheids gegen ein Rathaus an der Eichbergstraße) als auch Bürgermeister Simon Sörgel, ein Verfechter des Standorts an der Eichbergstraße, nutzten die Bürgerversammlung, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. „Das Paritätsprinzip bei einem Bürgerentscheid gebietet es, dass beide Seiten ihre Standpunkte darlegen können“, so der Bürgermeister.

Die anschließende Frage- und Diskussionsrunde verlief im Großen und Ganzen ruhig und sachlich. Wirklich neue Fragen oder Anmerkungen zu dem einen oder anderen Standort wurden nicht vorgetragen, und die zwischenzeitlich emotionale Stimmung im Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) beruhigte sich schnell wieder.

Auch Thomas Baierl, einer der beiden Initiatoren, hatte im Gespräch mit unserer Redaktion das Gefühl, zur Versammlung seien mehr Eichbergstraßen-Befürworter gekommen als Verfechter des Standorts Kirchberg. Allerdings glaubt auch er, dass der Bürgerversammlungsabend nicht zwingend richtungsweisend gewesen sei. Hoffnung, die Eichberg-Fraktion noch überzeugen zu können, für das neue Rathaus auf dem Platz gegenüber dem bestehenden zu bauen, setzt er unter anderem in die Aussage eines Architekten aus Pähl: „Die Gemeinde sollte abwägen, ob sie das wertvolle Bauland an der Eichbergstraße wirklich für ein Rathaus aufgeben will.“ Immerhin handele es sich um rund 2000 Quadratmeter Grund, den Pähl als „eiserne Reserve“ aufsparen könnte.

Vor allem ältere Menschen bemängeln die Parkplatzsituation nach einem Rathaus-Neubau am Kirchberg in Pähl

Weitere Bedenken aus der Bevölkerung gegen einen Rathaus-Neubau am Kirchberg gab es in erster Linie hinsichtlich der Parkplatz-Situation, würde das neue Rathaus gegenüber dem jetzigen Standort gebaut. Ein Verkehrschaos sei vorprogrammiert, hieß es aus den Reihen der Gäste. Zudem sei die dann neue Verkehrssituation ein Risiko für die Schulkinder. Und eine Versammlungsteilnehmerin fragte in die Runde, ob denn bei der Planung am Standort Kirchberg auch an die älteren Leute im Ort gedacht werde. „Wir wollen weiterhin mit dem Auto zum Friedhof fahren können,“ merkte sie an. Das wäre aber aufgrund der beengten Parkplatzsituation nur mehr schwer möglich.

Ein weiteres Thema der Bürgerversammlung, über das Bürgermeister Simon Sörgel seine Bürgerinnen und Bürger informierte, war das Thema Verkehrssicherheit. Voraussichtlich ab dem Frühjahr 2025 wird es in Pähl und Fischen verstärkt Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch den Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Oberland geben. Nachdem sich der Pähler Gemeinderat für einen Beitritt zum Zweckverband ausgesprochen hatte, hat jetzt auch der Verband selbst zugestimmt. Sobald auch die Regierung von Oberbayern grünes Licht gegeben habe, was laut Sörgel nur eine Formsache sei, werde der fließende Verkehr überwacht.

„Seit meiner Wahl zum Bürgermeister ist keine Woche vergangen, in der das Thema Verkehr nicht bei mir im Rathaus gelandet ist“, sagt Sörgel und nennt Beispiele: So sei etwa am Ortseingang von Fischen aus Richtung Herrsching ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 162 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Vor dem Kindergarten in Fischen, wo Tempo-30 herrsche, läge die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autofahrer bei 40 Kilometern pro Stunde. Es sei höchste Zeit, dem etwas entgegenzusetzen. „Bis zum Frühjahr wollen wir die Zeit intensiv nutzen und herausfinden, wo die neuen Messstellen am besten aufgestellt werden sollten“, so Sörgel.