Den Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen gibt es seit zehn Jahren

„Was Geschichte generell und die Geschichte eines Ortes speziell bedeuten, wird an der kurzen Überlegung klar, was wäre, wenn es beides nicht gäbe.“ Mit diesen Worten beginnt die von Wolfgang Z. Keller und seinen Mitstreitern des Freundeskreises Ortsgeschichte Pähl-Fischen das Jubiläumsheft zum zehnjährigen Bestehen der Vereinigung.

Zehn Jahre gibt es in also schon, den Freundeskreis, dessen heute rund 65 Mitglieder sich mit der Geschichte der Gemeinde Pähl beschäftigen, Zeitdokumente zusammentragen und archivieren. Das Jubiläumsheft zum Zehnjährigen ist zudem die, wie Vorstand Wolfgang Z. Keller berichtet, das 25. Schriftstück, das der Verein im Laufe der Jahre herausgebracht hat.

Angefangen hatte alles, wie Keller erinnert, nach dem Tod der Witwe des ehemaligen Pähler Bürgermeisters Georg Willi, Anni Willi im Jahr 1990. Die untere Mühle wurde ausgeräumt und zahlreiche Unterlagen und Dokumente wurden zum Entsorgen in einen dort aufgestellten Container geworfen. Im Buchstäblich letzten Augenblick retteten Siegfried Kuhnke, der heutige Besitzer der Mühle, und Hans Waibel und Jürgen Fink etliche Zeitdokumente. Darunter historische, über 100 Jahre alte Glasnegative von Georg Willi mit Aufnahmen von Pähl oder Willis Müller-Meisterbrief aus dem Jahr 1927.

Unterlagen und Dokumente aus der unteren Mühle in Pähl gesichert

Ein ähnliches Schicksal, wie den Dokumenten aus dem Privatbesitz der Willis drohte beim Ausräumen der Wohnung des ehemaligen Feldgeschworenen Johann Leininger in Fischen. „Auch hier konnten auf den letzten Drücker viele Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg gesichert werden“, erzählt Keller. Einige Zeit zuvor hatte der Hans Waibel, der im Oktober 2010 verstarb, seine 27 Ordner umfassende private Ortsgeschichtesammlung der Gemeinde Pähl überschrieben.

Dies alles bildete letztlich den Grundstock für die Gründung eines Historischen Archivs in einem Raum der ehemaligen Schule an der Eichbergstraße und veranlasste zunächst 21 Pählerinnen und Pähler im Jahr 2013 dazu, den Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen zu gründen. Gründungsdatum war der 19. Mai 2014. Am kommenden Freitag, 25. Oktober, wird das zehnjährige Bestehen im Pfarr- und Gemeindezentrum in Pähl gefeiert. Alle Bürgerinnen und Bürger von Pähl, Fischen, Aidenried und Kerschlach sind eingeladen, ab 19 Uhr beim geselligen Abend dabei zu sein. „Wir zeigen historische Fotos und Dokumente und haben einen Überraschungsfilm vorbereitet“, sagt Wolfgang Z. Keller, der zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern des Freundeskreises gehört, aber nur wenige Zeit später Mitglied wurde.

Zeitdokumente werden im Archiv des Freundeskreises katalogisiert

Sein ganz besonderer Dank für die geleistete Arbeit der vergangenen zehn Jahre gelte dem Gründungsmitglied und langjährigem Vorsitzenden des Freundeskreises, Leonhard Bartl. „Er ist unermüdlich unterwegs, um zum Beispiel fotografisch die Ereignisse im Ort festzuhalten. Darum wird er gerne auch liebevoll Paparazzi genannt. Leonhard Bartl ist so etwas wie unser Ortschronist.“ Doch was nutzen alle Dokumente, Schriftstücke und Fotografien, wenn sie nicht mit einem akribischen System archiviert und so der Nachwelt erhalten werden. Dafür ist im Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen seit zehn Jahren Ulf Hermanspann zuständig. „Tausende Stunden hat er bis jetzt im Archiv verbracht um jedes Zeitdokument, was uns zur Verfügung gestellt wird zu katalogisieren.“ So werden unter anderem Fotos aus Fotoalben, die von Bürgerinnen und Bürger zu ihm gebracht werden, eingescannt, damit die Originale wieder in die Haushalte zurückkehren können.

Ausflug zum Hochschloss Pähl. Foto: Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen

Auch Stela Willus hat schon viele Hundert Stunden ehrenamtliche Arbeit für den Freundeskreis geleistet, und einen Großteil der über 1500 Sterbebilder katalogisiert, ein Verzeichnis von Zeitungsartikeln angelegt oder kistenweise verstaubtes Archivmaterial aus einem Fischener Speicher mit gesäubert.