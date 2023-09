Pähl

vor 18 Min.

Den neuen Bürgermeister von Pähl erwartet ein abgespeckter Haushalt

Wer nach der Bürgermeisterwahl in Pähl ins Rathaus einzieht, ist noch offen. Klar ist aber: Den neuen erwartet ein abgespeckter Haushalt.

Plus Die Gemeinde Pähl beschließt den Haushalt 2023 mit großer Verzögerung. Einige Investitionen fehlen. Am 8. Oktober wird ein neuer Rathauschef gewählt.

Von Jennifer Battaglia Artikel anhören Shape

In der jüngsten Pähler Gemeinderatssitzung wurde die Haushaltssatzung mit allen Anlagen für das aktuell laufende Jahr sowie die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 beschlossen – beide jeweils nur mit einer Gegenstimme. Ratsmitglied Dr. Torsten Blaich (FW) stimmte den Beschlussvorlagen nicht zu.

In der Sitzung vor der Sommerpause war der Gemeindehaushalt besprochen und diskutiert worden. Kämmerer Thomas Singer stellte die Zahlen vor: So wird der Verwaltungshaushalt in diesem Jahr ein Volumen von rund 5 Millionen Euro haben. Der Vermögenshaushalt umfasst circa 3,8 Millionen. Beides ergibt ein Gesamtvolumen von gut 8,8 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen