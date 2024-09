Die Raumnot in der Pähler Schule halten Eltern für nicht mehr tragbar und sammeln Unterschriften

Das Thema Schule schlägt in der Gemeinde Pähl weiter hohe Wellen. Nicht nur die Frage nach der Zukunft von Schule und Rathaus treibt die Menschen um, sondern auch die aktuelle Situation. Eltern halten die herrschende Raumnot und die damit verbundenen Umstände für ihre Grundschulkinder für nicht tragbar. Jetzt ziehen sie die Reißleine.

Die räumliche Situation an der Grundschule in Pähl verschärfe sich zunehmend, sodass die Eltern dringenden Handlungs- und Gesprächsbedarf in Bezug auf die Raumfrage sehen. „Aufgrund der hohen Zahl an Schülerinnen und Schülern fehlt der Grundschule Pähl derzeit ein dringend benötigter Unterrichtsraum“, heißt es in der Begründung des Antrags, den die Eltern an den Gemeinderat stellen. Der Werkunterricht muss in der Grundschule Raisting abgehalten werden, was mit einem zeit- und kostenintensiven Transport per Bus verbunden sei, heißt es weiter. Rund 100 Personen haben den Antrag unterzeichnet und teilen die Meinung, dass dieser Zustand weder aus finanzieller noch aus pädagogischer Sicht tragbar sei.

Vor geraumer Zeit war der Sitzungssaal im Rathaus in Pähl ein Unterrichtsraum

Schon einmal war der ehemalige Sitzungssaal im unmittelbar an die Schule angrenzenden Rathaus zu Unterrichtszwecken zur Verfügung gestellt worden, daher wünschen sich die Initiatoren des Antrags, dass dies auch in der akuten Situation wieder möglich gemacht werden müsse. Allerdings wird genau dieser Raum derzeit von Bürgermeister Simon Sörgel als Arbeitszimmer genutzt. Eine Umnutzung dürfte also nicht so ohne Weiteres machbar sein. Die Raumsituation in Schule und Rathaus in Pähl beschäftigt die Gemeinde schon länger. Immer wieder waren Räume umgenutzt worden. So war, wie Simon Sörgel berichtet, ein Raum, den die Schule jetzt nutzt, auch schon mal das Trauzimmer.

Susanna Fischer, eine der Initiatorinnen des Antrags sagt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Bei einem Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Simon Sörgel werden wir uns die Raumsituation im Rathaus anschauen. Es arbeiten ja anscheinend genauso viele Personen im Rathaus wie in der früheren Situation, deshalb sollte eine Lösung gefunden werden.“

Dank der Unterstützung durch die Nachbargemeinde Raisting steht dort ein Werkraum für Pähls Grundschüler zur Verfügung

„Der einstige Sitzungssaal im Rathaus ist heute mein Büro und gleichzeitig ein Besprechungszimmer“, sagt Bürgermeister Sörgel, „deshalb besteht überhaupt keine Möglichkeit, diesen Raum wieder als Unterrichtsraum zu nutzen.“ Tatsächlich sei die Lage so, dass es im ganzen Rathaus keinen Raum gebe, der zum Klassenzimmer umfunktioniert werden könne. Es herrsche für ihn und seine acht Mitarbeitenden ebenso eine große Raumnot wie in diesem Jahr für die Schule. „Wir haben erst unmittelbar vor Schulbeginn erfahren, dass wir aufgrund der Schülerzahlen drei erste Klassen bilden müssen“, erläutert der Bürgermeister.

Allerdings hätten er und sein Bürgermeisterkollege Martin Höck aus Raisting sowie der Pähler Schulleiter Konrad Krebber und die Raistinger Schulleiterin Sandra Richard bereits im Vorfeld ausgearbeitet, wie die Raumnot in Pähl im Fall des Falles gemeinsam gelöst werden könne. „Ich bin sowohl meinem Bürgermeisterkollegen als auch der Schulleitung in Raisting dankbar, dass wir einen Raum im Nachbarort für den Werkunterricht nutzen können.“ Die Schulkinder werden, wie Sörgel mitteilt, auf Kosten der Gemeinde mit dem Bus in die rund sechs Kilometer entfernte Nachbarschule gefahren.