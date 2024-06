Pähl

Die Verkehrssituation im Ort treibt die Pähler und Fischener um

Plus Den Pähler Bürgermeister beschäftigen Verkehrsthemen jede Woche. Er hat bei der Bürgerversammlung dazu eine gute und eine schlechte Nachricht und startet einen Aufruf.

Von Christian Mühlhause

Es vergehe keine Woche, in der ihn das Thema Verkehr nicht beschäftige, sagte der Pähler Bürgermeister Simon Sörgel bei der Bürgerversammlung. Es gehe um Sicherheit, um Lärm und zu schnelles Fahren. Er ging in seinen Ausführungen auch auf den immer wiederkehrenden Wunsch nach Zebrastreifen ein und eine positive Entscheidung im Bund.

Er habe die Information erhalten, dass an Kreis- und Staatsstraßen mindestens 50 Personen pro Stunde an der Stelle die Straße überqueren müssten, soll dort ein Zebrastreifen abmarkiert werden. Empfohlen werde die Sicherheitsmaßnahme ab 200 Personen in der Stunde. „Es ist traurig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Zahlen erreichen.“ Eine Teilnehmerin beklagte die Situation im Bereich des Kupfermuseums in Fischen. „In der Früh ist es da wirklich gefährlich für die Schulkinder, die dort die Straße überqueren müssen, weil so viel los ist.“ Sie regte an, eine Lösung aus Peißenberg zu übernehmen. Dort leuchte in einer Straße eine Anzeige auf: Achtung Fußgänger. Sie empfinde das als hilfreiche Erinnerung. Sörgel bat die Frau, ein Bild zu machen und ihm den Straßennamen zu nennen, damit er sich informieren könne, unter welchen Voraussetzungen dies möglich sei.

