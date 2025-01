Ehrungen, Wahlkampf und viele Prozente bei der CSU in Pähl

Die Kooperation hat sich nach Ansicht der Einladenden bewährt: Schon im vergangenen Jahr hatten die drei CSU-Ortsverbände Pähl, Raisting und Wielenbach gemeinsam zum Neujahrsempfang eingeladen, damals ins Wielenbacher Rathaus. Diesmal fand die Veranstaltung im Pähler Pfarr- und Gemeindezentrum statt. Der Pähler CSU-Ortsvorsitzende Johann Weber konnte etwa 60 Interessierte begrüßen, darunter die Bürgermeister von Pähl und Raisting, Simon Sörgel und Martin Höck. Den feierlichen Rahmen nutzte er, um langjährigen Mitgliedern der CSU für ihre Treue zu danken, berichtet die Partei.

Geehrt wurden Andreas Ottinger (25 Jahre), Erich Graf (30), Roland Ullsperger (25), Maria Hegemer (50), Hubert Pentenrieder (35), Renate Haushofer (45), Dieter Fottner (35), Elmar Wilhelm (45) und Josef Bader (55).

Alles, was nicht ins Bild passt, habe die Ampel tabuisiert, sagt Alexander Dobrindt

Der Bundestagsabgeordnete Alexander Dobrindt warb für Optimismus zu Beginn des neuen Jahres, mahnte aber auch einen umfassenden Politikwechsel an. Die Ampel-Parteien hätten sich den Realitäten nicht gestellt, nämlich der Unordnung bei den Themen Wirtschaft, Migration und Sicherheit. Alles, was nicht ins Bild passt, sei jahrelang tabuisiert worden. So mache jetzt auf einmal der Begriff der „Dunkelflaute“ die Runde; dabei sei es seit Langem klar gewesen, dass der Ausbau von Wind- und Solarstrom allein keine Netzstabilität gewährleisten könne. Dafür brauche es auch grundlastfähige Stromerzeugung, etwa durch Gas und Biomasse.

Der Landtagsabgeordnete Harald Kühn und Bezirksrätin Alexandra Bertl blickten sorgenvoll auf die öffentlichen Haushalte. Der Bezirk wende eine Rekordsumme von 2,8 Milliarden Euro auf, zu 93 Prozent für die soziale Sicherung. Die Zahl der Anspruchsberechtigten wachse. Um diese sozialen Aufgaben weiterhin erfüllen zu können, werde dringend ein Wirtschaftsaufschwung gebraucht. Kühn erklärte auch mit Blick auf die Finanzen des Freistaats Bayern: „Die Hoffnung ruht auf einem Politikwechsel in Berlin.“

55-Prozentiges als Ansporn für den Bundestagsabgeordneten

In Ihren Schlussworten warben Josef Sporer (Ortsverband Wielenbach) und Rüdiger Herrmann (Ortsverband Raisting) um Unterstützung für Alexander Dobrindt. Dieser sei ein bundesweit gefragter und einflussreicher „Mann, dem wir vertrauen und hinter dem wir stehen“ (Herrmann). Als Glücksbringer überreichten sie ihm zwei kleine Spirituosen der Firma Graf in Pähl, einen 42-Prozentigen - passend zu den aktuellen Umfragen - und einen 55-Prozentigen als Ansporn, wie es abschließend heißt. (AZ)