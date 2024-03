Eichbergstraße, Kirchstraße: Wo wird in Pähl das neue Rathaus gebaut?

Plus Pähl braucht ein neues Rathaus und eine größere Schule – so viel steht fest. Wo das Verwaltungsgebäude stehen wird, noch lange nicht. Der Gemeinderat prüft Optionen.

Drei Machbarkeitsstudien hat Simon Sörgel, der neue Bürgermeister von Pähl kürzlich in seiner ersten Bürgerversammlung vorgestellt. Drei Studien, die allesamt zu dem Ergebnis kommen, dass das Rathaus der Gemeinde nicht sanierungsfähig und erhaltenswert ist und ein neues Verwaltungsgebäude hermuss. Fest steht zudem, dass die Schule in Pähl aus allen Nähten platzt und vergrößert werden muss.

Soweit so gut: Die drei Studien zeigen Möglichkeiten auf, Schule und Rathaus entweder als Hybridgebäude am jetzigen Standort zu belassen oder das neue Rathaus nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Straßenseite neu zu errichten. Letztere Variante schien auch im Rahmen der Bürgerversammlung von den anwesenden Pählerinnen und Pählern favorisiert worden zu sein.