Pähl

vor 17 Min.

Felix Finkbeiner will nicht weniger als die Welt retten

Felix Finkbeiner aus Pähl ist Begründer der Bewegung "Plant for the Planet". Am Starnberger See lädt er jetzt zur Kinderkonferenz.

Plus Am 25. April ist der Tag des Baums. Aus diesem Anlass haben wir mit Felix Finkbeiner gesprochen. Der als Baumpflanzer berühmt gewordene Bub aus Pähl ist inzwischen 26 Jahre alt. Seiner Sache bleibt er treu.

Von Sigrid Merkl

Als die Sängerin Alexandra (1942-1969) im Jahr 1968 den selbst getexteten Song von ihrem Freund, dem Baum sang, waren die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wälder sicher noch nicht so weit gediehen wie heute. Es reichte die Einsicht aus, dass ein schöner alter Baum ganz einfach eine wundervolle Pflanze ist, damit sich sein Tod durch ein schnödes Kettensägen-Massaker heftig betrauern ließ. Seitdem hat sich die kollektive Gefühlslage grundsätzlich verändert, aber auf ein Wunder, so wie auch Alexandra in ihrem Song, warten wir immer noch. Warum sonst würde es Events wie den "Tag des Baums" jedes Jahr am 25. April geben, um das Klima womöglich doch noch zu retten?

Einer, der sich mit Wald und Bäumen besonders gut auskennt, ist Felix Finkbeiner, seines Zeichens bundes- und sogar weltweit bekannt als kindlicher Baumpflanzer für das von ihm gegründete Großprojekt "Plant for the Planet". Als er am 28. März 2007 im Alter von neun Jahren auf dem Bonner Petersberg seinen ersten Baum pflanzte, zusammen mit dem seinerzeitigen Umweltminister Norbert Röttgen und dessen mexikanischen Kollegen, waren Zeit und Ort einer Vorbereitungskonferenz zum UN-Weltklimagipfel in Cancún geschuldet. Das Medieninteresse für Finkbeiner aber ging sofort durch die Decke: "Ich glaube, es war eine eher einfache Geschichte - der Neunjährige, der da Bäume pflanzt. Damals war es ein Riesenthema, 50.000 Bäume zu pflanzen, heute pflanzen wir 50.000 Bäume manchmal an einem Tag." Wie aber der Schüler eine solch gigantische Wirkung entfalten konnten, will man schon gerne wissen. Denn schließlich müssen so viele Bäume ja auch irgendwo untergebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen