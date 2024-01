In Pähl wird ein Auto angefahren, der Verursacher flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Pähl ein Auto an ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, 21. Januar, in der Mittagszeit, wurde nach Angaben der Weilheimer Polizei der schwarze VW eines Weilheimers auf dem Parkplatz der Gaststätte „Alte Post“ an der Ammerseestraße angefahren und beschädigt. Zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr stieß ein offensichtlich weißer SUV gegen den Pkw und verursachte laut Polizeibericht am Auto des Weilheimers einen Schaden von etwa 3.000 Euro.

Vermutlich fährt der Unfallverursacher einen weißen SUV

Der nicht unerhebliche Schaden entstand hinten links, oberhalb des Radlaufs. Weil der Unfallverursacher nicht bekannt ist, bittet die Weilheimer Polizei mögliche Zeugen des Unfalls um Hinweise unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)

