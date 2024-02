Neues Heft beschäftigt sich mit Keltengräbern rund um Pähl

Der Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen hat wieder ein Heft fertiggestellt. Es geht um fast 3000 Jahre alte Keltengräber und ihre Erforschung im 19. Jahrhundert.

"Soweit das Auge reicht, entfaltet sich ein köstliches Bild von grünen Matten, wogenden Getreidefeldern und schönen Vorbergen (...), das Ganze belebt durch die hellblitzende und freudig dahin rauschende Amper." Dieses Zitat des autodidaktischen Vorgeschichtsforschers Julius Naue (1832-1907) beschreibt den Blick von Pähl aufs Ammertal und Richtung Alpen. Und er war nicht der Erste, den diese Landschaft begeisterte. Pähl ist einer der eher wenigen Orte in der Gegend, deren Name römischen Ursprungs ist. Er leitet sich von "bos" ab, dem Wort für Rind, und bezeichnet eine Rinderweide. Und vor den Römern siedelten inder Gegend auch schon die Kelten. Davon zeugen etliche Hügelgräber, die Naue im 19. Jahrhundert erforscht hat. Damit beschäftigt sich das neueste Heft der Reihe Geschichten und Geschichten des Freundeskreises Ortsgeschichte Pähl-Fischen.

Das Eingangszitat von Julius Naue umreißt auch den Raum, indem dieser in den Jahren 1881 bis 1884 alle damals bekannten Hügelgräber zwischen Fischen am Ammersee und dem Staffel- und Riegsee öffnete und in Zeichnungen und Fundprotokollen dokumentierte, die er 1887 gedruckt veröffentlichte. Das zeigt, dass das Ammertal zu den früheren Siedlungsräumen gehört.

Ein Geschichtsheft, das in doppelter Hinsicht interessant ist

Das Heft der Pähler und Fischener Geschichtsfreunde ist somit in doppelter Hinsicht interessant. Zum einen gibt es anhand der Funde von Julius Naue in den Hügelgräbern einen Überblick über die keltische Zeit: beginnend vom Übergang der Bronze- in die Eisenzeit ab etwa 800 vor Christus über die Hallstatt- bis zur Latène-Zeit um 400, bis schließlich kurz vor der Zeitenwende die keltische Kultur im Alpenvorland weitgehend unterging und die Zeit der Römer anbrach.

Daneben wird deutlich, dass die Vorgeschichtsforschung im 19. Jahrhundert auch noch weitgehend das Werk ambitionierter Laien war. Während der Hamburger Kaufmann Heinrich Schliemann von 1870 bis 1873 die Reste Trojas ausgraben ließ, erkundete der Historienmaler Julius Naue gute zehn Jahre später die keltischen Hügelgräber im Ammertal, wobei dies mehr als ein spleeniges Hobby war: Naue wurde Ehrendoktor der Universität Tübingen und technischer Beirat der Kommission für die Erforschung der Urgeschichte in Bayern.

Der Band über die Hügelgräber im Pähler Raum und seinen Erforscher Julius Naue reiht sich in eine inzwischen 24-teilige Serie von lokalhistorischen Publikationen ein und erschließt erstmals eine Zeit, die weit über den Horizont der bisherigen Themenhefte hinausgeht. Erhältlich ist das Heft auch in der Geschäftsstelle des Ammersee Kuriers. Wie immer freuen sich die Pähler und Fischener Geschichtsfreunde, wenn ihr Engagement von den Interessenten mit einer Spende gewürdigt wird.

