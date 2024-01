Pähl: "Das Amt des Bürgermeisters ist umfangreicher als erwartet."

Plus Seit 100 Tagen ist Simon Sörgel der neue Bürgermeister der Gemeinde Pähl. Im Interview verrät er, wie es ihm in seiner neuen Rolle geht.

Seit dem 12. Oktober 2023 sind Sie im Amt und damit seit 100 Tagen Bürgermeister von Pähl. Wie fällt Ihre Bilanz bisher aus?



Simon Sörgel: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ein wahnsinnig spannendes, wahnsinnig vielfältiges und wahnsinnig herausforderndes Amt. Ich bin sehr froh, dass ich es seit Januar in Vollzeit ausüben kann. Bis Ende 2023 war ich nur in Teilzeit Bürgermeister, weil ich noch eine halbe Stelle als Sozialpädagoge hatte.

Geht Ihnen die Tätigkeit als Sozialpädagoge ab?



Sörgel: Natürlich vermisse ich meine Arbeit als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe ein bisschen, immerhin habe ich das lange gemacht. Aber dadurch, dass angrenzend an das Pähler Rathaus gleich die Grundschule liegt, ist das Vermissen ausgeglichen. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Kinder im Pausenhof herumtoben.