Pähler Bürgermeister will 2026 nicht mehr kandidieren

In Pähl wird es wieder zu einem Wechsel im Bürgermeisteramt kommen. Am Schluss der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Simon Sörgel seine „reiflich überlegte und endgültige Entscheidung“ bekannt gemacht, bei der nächsten turnusmäßigen Wahl am 8. März 2026 nicht mehr kandidieren zu wollen. Sörgel ist erst seit knapp eineinhalb Jahren im Amt.

Ausdrücklich hatte Sörgel bei seiner Kandidatur im Herbst 2023 erklärt, auch über den nächsten regulären Wahltermin im März 2026 die Geschicke der Gemeinde leiten zu wollen. Nach der Abwahl von Werner Grünbauer und dem noch vor der Vereidigung erklärten Amtsverzicht des im Mai 2023 gewählten Bürgermeisters Marcus Bleek sah es zunächst danach aus, als würde mit Sörgel nun etwas Kontinuität in die Pähler Gemeindepolitik einziehen. Doch heute, sagt der 37-Jährige, müsse er feststellen, dass es nicht gelungen sei, eine sachliche, konstruktive und gemeinwohlorientierte Arbeit zu leisten. Stattdessen sei die Gemeindepolitik von Destruktion und konfliktbeladenen Auseinandersetzungen geprägt, bei denen oft nicht das Gemeinwohl im Vordergrund stehe.

Es gehe nicht nur um Kleinigkeiten, sagt Bürgermeister Sörgel

Auf Einzelheiten wollte Sörgel auf Nachfrage nicht eingehen, er hielt aber fest: „Wenn es nur um Kleinigkeiten ginge, wäre ich nicht zu dieser Aussage gekommen.“ Ebenso wichtig sei ihm aber auch, zu betonen, „dass ich in meiner weiteren Amtszeit mit dem unveränderten zeitlichen Einsatz, der gleichen Energie und Professionalität weitermachen werde“. Das gelte nicht nur bis zum Wahltag am 8. März 2026, es werde bis zum Amtswechsel am 1. Mai auch eine ordentliche Übergabe an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben.

Bis dahin wird man sich in Pähl vor allem mit dem Neubau des Rathauses an der Eichbergstraße und der Erweiterung der Schule beschäftigen. Der Beschluss zur Ausschreibung der Aufträge für das neue Rathaus sei in der jüngsten Sitzung gefasst worden, sagte Sörgel. Damit könnten im Laufe des Jahres diese Aufträge vergeben und mit dem Bau begonnen werden.

Spontane Reaktionen im Gemeinderat gab es auf die Mitteilung des Bürgermeisters übrigens nicht. Anschließend trat das Gremium in den nichtöffentlichen Sitzungsteil ein.

Simon Sörgel hatte sich vor der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober 2023 als erster Kandidat gemeldet. Er gewann die Wahl mit 53,4 Prozent gegen seinen Herausforderer, den früheren Zweiten Bürgermeister Alexander Zink.

Schule und Rathaus sorgten weiter für Auseinandersetzungen in Pähl

Als Sörgel dann das heiße Eisen Rathaus und Schule anpackte, brach der alte Konflikt darüber wieder auf. Denn der neue Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderats griffen die Überlegung, an der Eichbergstraße ein neues Rathaus zu bauen, die bereits der abgewählte Bürgermeister Werner Grünbauer verfolgte, vom Grundsatz her wieder auf. Denn das bisherige Rathaus sei nicht mehr sanierungsfähig, und in der Ortsmitte reiche der Platz für eine neue Verwaltung und eine vergrößerte Schule nicht aus. Es folgte ein neuerliches Bürgerbegehren, allerdings bestätigte ein erneuter Bürgerentscheid dann doch die Position von Bürgermeister Sörgel und der Gemeinderatsmehrheit.

Seine persönliche berufliche Zukunft ließ der 37-jährige Rathauschef auf Nachfrage offen. Das sei erst einmal kein Thema, meinte er mit Blick auf die noch verbleibenden gut 13 Monate im Amt. Einfach zu seinem früheren Arbeitgeber zurückkehren kann der Sozialpädagoge nicht. „Ich habe keinen ruhenden Arbeitsvertrag und keine Freistellung.“ Vor seiner Bürgermeistertätigkeit war Sörgel bei der Diakonie Rosenheim und als Ombudsmann für Kinder- und Jugendhilfe in Oberbayern tätig.