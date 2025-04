Rettungshubschrauber im Einsatz: Rennradfahrer wird von Auto erfasst

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 57-Jährige gegen 17.30 Uhr die B2 in Richtung Hohenpähl queren und wurde vom Auto eines 78-Jährigen erfasst.

Der Rennradfahrer stürzte und verletzte sich am Kopf. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen werden, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. (AZ)