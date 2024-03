Schlechte Nachrichten für Wanderer: Pähler Schlucht weiter gesperrt

Der Frühling kündigt sich an und mit ihm beginnt die Zeit der Familienausflüge. So mancher hat vielleicht auch die Pähler Schlucht auf der Liste seiner Ziele. Doch die bleibt nach wie vor gesperrt.

Jedes Jahr besuchten rund 40.000 Ausflugsgäste die Pähler Schlucht. Zumindest war das so, bis das beliebte Ausflugsziel 2021 einmal mehr für die Öffentlichkeit gesperrt wurde. Bis jetzt kann (nicht nur) der Weg, der bis zum zwölf Meter hohen Wasserfall immer enger wird, nicht begangen werden. Die Gefahr durch herabstürzende Felsen, Steine, Geröll oder Erde verletzt zu werden sei einfach zu groß, heißt es in einer Allgemeinverfügung der Gemeinde Pähl. Zwei in Auftrag gegebene Gutachten sollen Klarheit darüber bringen, wie es mit der Pähler Schlucht weitergehen kann.

Simon Sörgel, der neue Bürgermeister der kleinen Gemeinde sagt auf Nachfrage: "Leider kann ich nichts Neues bekannt geben, wir warten immer noch auf die Ergebnisse eines Gutachtens." Die beiden Gutachten beschäftigen sich laut Sörgel zum einen damit, wie sicher die Hänge in der Schlucht sind und damit, welche Auswirkungen erhöhte Wassermengen in der Schlucht, beispielsweise nach Starkregenereignissen, haben.

Ein solches Starkregenereignis war im Juni 2021 dafür verantwortlich, dass die Wege in der Schlucht vollständig zerstört sind und Felssturzgefahr besteht.

Immer wieder passieren Unfälle in der Pähler Schlucht

Seit einem Hochwasser im Jahr 2002 kommt es in der Pähler Schlucht immer wieder zu Unfällen. Unter anderem lösten sich 2019 über dem Wasserfall in der Schlucht circa fünf Kubikmeter Felsen, Steine, Geröll und Erde und stürzten in die Tiefe. Getroffen wurde ein fünfjähriger Bub, der mit seinen Eltern und dem 14 Jahre alten Bruder hinter dem 16 Meter hohen Wasserfall Abkühlung gesucht hatte.

Auch damals war der Zugang zur Schlucht bereits im April 2019 wegen Hochwasserschäden abgesperrt worden. Dennoch stiegen immer wieder Wanderer in die Schlucht und entfernten Absperrung und Verbotsschilder. Die Wege auf beiden Seiten des Burgleitenbachs bis zum Pumpenhaus sind öffentlich gewidmet.

Der Klimawandel und der Hochwasserschutz sind auch in Pähl ein Thema. So kann es in der Pähler Schlucht nach einem Hochwasserereignis aussehen. Foto: Gemeinde Pähl

Der Weg bis zum Wasserfall wurde 2002 durch Hochwasser und Hangrutsche weitgehend zerstört, es gab aber einen Trampelpfad. Gemeinde und Eigentümer kamen 2004 überein, den oberen Weg aufzulassen und nur einen Rundweg im unteren Teil zu erhalten. Laut einem Antrag der Gemeinde von 2014 sollte dann aber auch der obere Weg wiederhergestellt werden. Geschehen aber ist nichts.

Im Übrigen gibt es seit dem 1. Oktober 1983 eine „Verordnung über das Naturschutzgebiet ‘Pähler Schlucht’“, die auf dem Bayerischen Naturschutzgesetz basiert. Verboten sind darin unter anderem die „Neuanlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Pfaden, Steigen und Plätzen“, das „Vornehmen von Gehölzpflanzungen“ und das „Einbringen von Pflanzen oder Aussetzen von Tieren“.