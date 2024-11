Stifterehepaar Siegfried und Evelyn Kuhnke aus Pähl feiert zusammen 180 Jahre

Nicht nur in Pähl und Fischen, sondern weit über die Grenzen des Landkreises Weilheim-Schongau hinaus ist besonders das Kupfermuseum bekannt, das genauso wie die Hofmarkmühle mit dem Restaurant „Müllers Lust“ eng mit dem Namen Siegfried Kuhnke verbunden ist. Gemeinsam mit seiner Frau Evelyn hat er zwei Juwelen am Südende des Ammersees geschaffen. In diesen Tagen feiert Evelyn Kuhnke ihren 90. Geburtstag, dann ist das Ehepaar zusammen 180 Jahre alt.

Die beiden lernten sich, wie das Kupfermuseum in Fischen berichtet, im Alter von 18 Jahren nach Evelyn Kuhnkes Ausbildung in einem Münchner Modehaus am Liebfrauendom kennen und lieben. Die Münchnerin und der geborene Danziger mit hanseatischem Geschäftssinn und Leidenschaft für Kunst und Dekoration heirateten 1957 und bekamen in den folgenden Jahren zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

Seit 1966 ist das Ehepaar Kuhnke im Kunst- und Antiquitätenhandel tätig

Der Weg in die Selbstständigkeit begann in einem in Nymphenburg gekauften Haus. Sie renovierten es und richteten dort 1966 im Parterre ihre Geschäftsräume und das Büro ein. Statt auf Mode setzten sie nun aber auf Kunst und Antiquitäten. Dank Kuhnkes Sachkenntnis, die er sich als Autodidakt und Sammler angeeignet hatte, präsentierte das Ehepaar Gemälde, antike Skulpturen und Kunsthandwerk von der Gotik bis zum Jugendstil.

1973 hatten sie den ersten Stand auf der Deutschen Kunst- und Antiquitätenmesse im Haus der Kunst in München, wo 1993 Siegfried Kuhnke vorher Juror und dann selbst Messeleiter war. Das Ehepaar Kuhnke war jahrzehntelang Aussteller auf Messen im In- und Ausland. Zu ihren Kunden zählten Museen, Sammler und Privatleute.

Vor 30 Jahren ließen sich Evelyn und Siegfried Kuhnke in der Hofmarkmühle in Pähl nieder

Aufgrund seines Wissens über Metallarbeiten wurde der Kunsthändler 1984 in Folge Vereidigter Sachverständiger der IHK München und Oberbayern, Fachgebiet „Unedle Metalle“. Mit einem Ladengeschäft im Kunstblock neben dem Conti-Hotel war das Ehepaar Kuhnke über zehn Jahre in München präsent, bis das Hotel abgerissen wurde. Siegfried Kuhnke hatte da schon die renovierungsbedürftige Hofmarkmühle in Pähl gekauft, in welcher er nach der umfangreichen Sanierung sein Geschäft ab 1994 weiter betrieb. Hier eröffnete auch das Restaurant “Müllers Lust“, welches mit Werkzeugen und Einbauten dekoriert den Bezug zur historischen Mühle aufzeigt.

Siegfried Kuhnke (Mitte) erläutert im Kupfermuseum in Fischen Besuchern seine Sammlung des sogenannten „Roten Goldes". Foto: Wolfgang Z. Keller

In all dieser Zeit war seine Frau immer eine große Stütze und half ihm, seine Träume umzusetzen. Jahre später erwarben die beiden einen verfallenen Hof in Fischen: Nach Gründung einer Stiftung wurde dort 2006 das Kupfermuseum eröffnet. Es hat inzwischen mit seiner Ausstellung mit Schwerpunkt von mitteleuropäischem Gebrauchsgerät aus fünf Jahrhunderten und durch zahlreiche interessante Sonderausstellungen Bedeutung erlangt. Im Kupfermuseum sind die beiden noch immer fast täglich bei Führungen durch ihre Privatsammlung anzutreffen. Nach ihrem Ableben soll die Stiftung von der Familie weitergeführt werden. (AZ)